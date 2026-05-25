La Minerva se pinta de azul: aficionados de Cruz Azul desatan la fiesta en Guadalajara

La obtención del campeonato de Cruz Azul desató la locura entre la afición celeste en Guadalajara. Minutos después del silbatazo final, decenas de seguidores cementeros comenzaron a llegar a la Glorieta de La Minerva para celebrar un título que esperaron con enorme ilusión.

Entre banderas gigantes, camisetas celestes, cánticos y caravanas de autos haciendo sonar el claxon, la tradicional glorieta tapatía se convirtió en una auténtica fiesta azul. Familias completas, jóvenes y aficionados de todas las edades se reunieron para cantar y festejar una nueva estrella para La Máquina.

Afición de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | IMAGO 7

Los seguidores de Cruz Azul no dejaron de entonar porras y canciones dedicadas al equipo, mientras algunos ondeaban enormes banderas con el escudo cementero y otros grababan el momento con sus celulares. La euforia creció conforme más aficionados arribaban al lugar, ocupando gran parte de la glorieta y sus alrededores.

En medio del ambiente festivo también hubo humo azul, saltos y abrazos entre desconocidos que compartían la misma emoción: ver nuevamente campeón a Cruz Azul. Incluso algunos aficionados se subieron a las jardineras y zonas cercanas a La Minerva para seguir alentando y tomarse fotografías del recuerdo.

🏆⚽️ Alrededor de 600 aficionados se reunieron esta noche en la Glorieta de la Minerva para celebrar el nuevo campeonato del Cruz Azul #GuardiaNocturna pic.twitter.com/mzhLskTaUw — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) May 25, 2026

La celebración se extendió den Guadalajara, donde la afición celeste dejó claro que el campeonato se vivió con intensidad lejos de la Ciudad de México. La Minerva volvió a ser escenario de una gran fiesta futbolera, esta vez teñida completamente de azul.