Rodolfo Rotondi tras ser el héroe de la décima de Cruz Azul: "es una revancha personal"

Cruz Azul sumó un título más a sus vitrinas tras vencer a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, con un heroico gol de Rodolfo Rotondi, un jugador que cometió errores puntuales en las decepciones más recientes de La Máquina en Liga MX, como la Final en el Clausura 2024 ante América y la Semifinal del Apertura 2024 frente al mismo rival.

¿Qué dijo Rotondi tras ser Campeón?

Tras salir Campeón con Cruz Azul, el argentino declaró lo que significó este título, en el que anotó el gol definitivo para dejar las cosas 1-2. Rotondi ve este trofeo como una revancha individual, pero primero grupal por todo el proceso que han seguido desde la gestión de Martín Anselmi.

Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

"Sí, lo tomo como una revancha, primero en lo grupal, porque este equipo hace tres años que viene luchando al máximo nivel y no se daba. Y hoy lo que voy a decir, una revancha primero grupal, después personal, un desahogo y una alegría inmensa", dijo Rotondi.

Lo especial de ganar en CU para Rotondi

Sobre ganar en Ciudad Universitaria ante Pumas, Rotondi fue mesurado y aseguró que donde sea es importante ganar para darle un trofeo a La Máquina. Además afirmó que la tranquilidad fue clave para remontar.

Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

"Donde sea puedo salir a vivir en China con Cruz Azul y va a ser lo mismo. La clave fue tranquilidad. Sabíamos que cuarenta y cinco minutos defendiendo no es fácil, entonces teníamos que tener paciencia y bueno, salió todo como lo planeamos", explicó el argentino.

Rotondi se redimió y le entregó el título a Cruz Azul después de un largo camino. Ahora, bajo el mando de Joel Huiqui, La Máquina aspira a ir por más trofeos para confirmar que el proyecto es sólido.