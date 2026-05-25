Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rodolfo Rotondi tras ser el héroe de la décima de Cruz Azul: "es una revancha personal"

Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 23:18 - 24 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El futbolista argentino reconoció lo que significó entregarle un título a La Máquina

Cruz Azul sumó un título más a sus vitrinas tras vencer a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, con un heroico gol de Rodolfo Rotondi, un jugador que cometió errores puntuales en las decepciones más recientes de La Máquina en Liga MX, como la Final en el Clausura 2024 ante América y la Semifinal del Apertura 2024 frente al mismo rival.

¿Qué dijo Rotondi tras ser Campeón?

Tras salir Campeón con Cruz Azul, el argentino declaró lo que significó este título, en el que anotó el gol definitivo para dejar las cosas 1-2. Rotondi ve este trofeo como una revancha individual, pero primero grupal por todo el proceso que han seguido desde la gestión de Martín Anselmi

Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

"Sí, lo tomo como una revancha, primero en lo grupal, porque este equipo hace tres años que viene luchando al máximo nivel y no se daba. Y hoy lo que voy a decir, una revancha primero grupal, después personal, un desahogo y una alegría inmensa", dijo Rotondi.

Lo especial de ganar en CU para Rotondi 

Sobre ganar en Ciudad Universitaria ante Pumas, Rotondi fue mesurado y aseguró que donde sea es importante ganar para darle un trofeo a La Máquina. Además afirmó que la tranquilidad fue clave para remontar. 

Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

"Donde sea puedo salir a vivir en China con Cruz Azul y va a ser lo mismo. La clave fue tranquilidad. Sabíamos que cuarenta y cinco minutos defendiendo no es fácil, entonces teníamos que tener paciencia y bueno, salió todo como lo planeamos", explicó el argentino. 

Rotondi se redimió y le entregó el título a Cruz Azul después de un largo camino. Ahora, bajo el mando de Joel Huiqui, La Máquina aspira a ir por más trofeos para confirmar que el proyecto es sólido.

Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | IMAGO7
Lo Último
01:02 "Nunca había estado tan estresado": Erik Lira confiesa los nervios que sufrió durante la Gran Final
00:45 El duro recado de Orozco Chiquete a Pumas: “dimos la vuelta en su cancha y con su gente”
00:42 ¡Máquina histórica! Las mejores imágenes Cruz Azul consigue la 10ma en CU
00:38 Gonzalo Piovi asegura que CU es "más casa de Cruz Azul" que de Pumas
00:15 "Nos está gustando salir campeones acá": Nico Ibáñez lanza dardo a Pumas tras la Final
00:11 ¡No lo olvidan! Anselmi, Rivero y Faravelli felicitaron a Cruz Azul por la obtención de la Décima
00:10 Portada RÉCORD 25 de mayo de 2026
00:01 Charly Rodríguez y la coronación de un largo proceso: “este grupo lo merecía”
23:52 ¡La revancha de Joel Huiqui! 15 años después, el entrenador celeste logró vencer a Pumas en su estadio
23:50 "Se acabó el sueño de ser campeones": la reacción de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi