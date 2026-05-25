Resultados de AEW Double or Nothing 2026: MJF recupera el Campeonato Mundial; Copeland y Christian vuelven a reinar juntos
AEW celebró una nueva edición de Double or Nothing 2026 y el evento dejó varios momentos históricos para la empresa. Desde la coronación de MJF como nuevo Campeón Mundial AEW hasta el regreso a la gloria de Adam Copeland y Christian Cage como campeones en pareja, la noche estuvo llena de cambios importantes rumbo a ALL IN.
Además, figuras como Konosuke Takeshita, Jon Moxley y Thekla también salieron con triunfos importantes en uno de los PPV más importantes de All Elite Wrestling.
Resultados de AEW Double or Nothing 2026
MJF derrotó a Darby Allin y se coronó con el Campeonato Mundial AEW. Primer luchador en toda la historia de la empresa en ganarlo 3 veces
Thekla (c) retuvo el Campeonato Mundial Femenino AEW en una Fatal 4-Way ante Jamie Hayter, Hikaru Shida y Kris Statlander
Jon Moxley (c) retuvo el Campeonato Continental AEW ante Kyle O’Reilly
Adam Copeland (Edge) y Christian Cage ganaron los Campeonatos en pareja AEW al derrotar a FTR en una lucha “I Quit”
Will Ospreay avanzó en el Owen Hart Cup al vencer a Samoa Joe
Athena avanzó en el torneo femenil Owen Hart Cup al derrotar a Mina Shirakawa
Konosuke Takeshita derrotó a Kazuchika Okada y ganó el Campeonato Internacional AEW
Swerve Strickland avanzó en el Owen Hart Cup al derrotar a Bandido
El equipo de Chris Jericho, The Elite (Jack Perry, Kenny Omega, Matt y Nick Jackson) y Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) ganó el Stadium Stampede Match ante The Demand (Ricochet, Bishop Kaun & Toa Liona), Don Callis Family (Andrade El Ídolo & Mark Davis) & The Dogs (David Finlay & Clark Connors)
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