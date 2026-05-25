Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Resultados de AEW Double or Nothing 2026: MJF recupera el Campeonato Mundial; Copeland y Christian vuelven a reinar juntos

Adam Copeland, Christian, MJF y Kyle Fletcher traicionando a Konosuke Takeshita | CAPTURAS DE PANTALLA DE AEW
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:23 - 24 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El evento dejó cambios de campeonato, regresos históricos y una nueva coronación de MJF como campeón máximo de AEW

AEW celebró una nueva edición de Double or Nothing 2026 y el evento dejó varios momentos históricos para la empresa. Desde la coronación de MJF como nuevo Campeón Mundial AEW hasta el regreso a la gloria de Adam Copeland y Christian Cage como campeones en pareja, la noche estuvo llena de cambios importantes rumbo a ALL IN.

Además, figuras como Konosuke Takeshita, Jon Moxley y Thekla también salieron con triunfos importantes en uno de los PPV más importantes de All Elite Wrestling.

Resultados de AEW Double or Nothing 2026

  • MJF derrotó a Darby Allin y se coronó con el Campeonato Mundial AEW. Primer luchador en toda la historia de la empresa en ganarlo 3 veces

MJF venciendo a Darby Allin en el evento estelar de Double or Nothing | AEW

  • Thekla (c) retuvo el Campeonato Mundial Femenino AEW en una Fatal 4-Way ante Jamie Hayter, Hikaru Shida y Kris Statlander

  • Jon Moxley (c) retuvo el Campeonato Continental AEW ante Kyle O’Reilly

  • Adam Copeland (Edge) y Christian Cage ganaron los Campeonatos en pareja AEW al derrotar a FTR en una lucha “I Quit”

Adam Copeland y Christian Cage ganando los campeonatos en pareja de AEW | AEW

  • Will Ospreay avanzó en el Owen Hart Cup al vencer a Samoa Joe

  • Athena avanzó en el torneo femenil Owen Hart Cup al derrotar a Mina Shirakawa

  • Konosuke Takeshita derrotó a Kazuchika Okada y ganó el Campeonato Internacional AEW

Konosuke Takeshita destronando a Okada en Double or Nothing | AEW

  • Swerve Strickland avanzó en el Owen Hart Cup al derrotar a Bandido

  • El equipo de Chris Jericho, The Elite (Jack Perry, Kenny Omega, Matt y Nick Jackson) y Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) ganó el Stadium Stampede Match ante The Demand (Ricochet, Bishop Kaun & Toa Liona), Don Callis Family (Andrade El Ídolo & Mark Davis) & The Dogs (David Finlay & Clark Connors) 

Lo Último
01:02 "Nunca había estado tan estresado": Erik Lira confiesa los nervios que sufrió durante la Gran Final
00:45 El duro recado de Orozco Chiquete a Pumas: “dimos la vuelta en su cancha y con su gente”
00:42 ¡Máquina histórica! Las mejores imágenes Cruz Azul consigue la 10ma en CU
00:38 Gonzalo Piovi asegura que CU es "más casa de Cruz Azul" que de Pumas
00:15 "Nos está gustando salir campeones acá": Nico Ibáñez lanza dardo a Pumas tras la Final
00:11 ¡No lo olvidan! Anselmi, Rivero y Faravelli felicitaron a Cruz Azul por la obtención de la Décima
00:10 Portada RÉCORD 25 de mayo de 2026
00:01 Charly Rodríguez y la coronación de un largo proceso: “este grupo lo merecía”
23:52 ¡La revancha de Joel Huiqui! 15 años después, el entrenador celeste logró vencer a Pumas en su estadio
23:50 "Se acabó el sueño de ser campeones": la reacción de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi