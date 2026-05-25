Resultados de AEW Double or Nothing 2026: MJF recupera el Campeonato Mundial; Copeland y Christian vuelven a reinar juntos

01:02 "Nunca había estado tan estresado": Erik Lira confiesa los nervios que sufrió durante la Gran Final

00:45 El duro recado de Orozco Chiquete a Pumas: “dimos la vuelta en su cancha y con su gente”

00:42 ¡Máquina histórica! Las mejores imágenes Cruz Azul consigue la 10ma en CU

00:38 Gonzalo Piovi asegura que CU es "más casa de Cruz Azul" que de Pumas

00:15 "Nos está gustando salir campeones acá": Nico Ibáñez lanza dardo a Pumas tras la Final

00:11 ¡No lo olvidan! Anselmi, Rivero y Faravelli felicitaron a Cruz Azul por la obtención de la Décima

00:10 Portada RÉCORD 25 de mayo de 2026

00:01 Charly Rodríguez y la coronación de un largo proceso: “este grupo lo merecía”

23:52 ¡La revancha de Joel Huiqui! 15 años después, el entrenador celeste logró vencer a Pumas en su estadio