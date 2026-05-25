Adam Copeland y Christian Cage vuelven a la gloria; conquistan los títulos en pareja de AEW tras vencer a FTR

Adam Copeland (Edge) y Christian Cage escribieron un nuevo capítulo histórico en sus carreras luego de coronarse Campeones en Pareja AEW tras derrotar a FTR en una intensa lucha “I Quit”.

La histórica dupla canadiense volvió a levantar campeonatos juntos después de más de 20 años, desatando la nostalgia entre los aficionados de la lucha libre profesional que crecieron viendo su legendaria etapa como pareja.

Más de dos décadas después, vuelven a ser campeones juntos

La última vez que Edge y Christian habían conquistado títulos en pareja ocurrió el 19 de marzo de 2001 en WWE, cuando derrotaron a The Hardy Boyz para ganar el Campeonato Mundial en Parejas de la WWF por séptima ocasión.

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Su último reinado tuvo una duración muy corta, ya que perdieron los títulos pocos días después, el 17 de abril de 2001, frente a The Brothers of Destruction (The Undertaker y Kane) en un episodio de SmackDown. Después de esto, tomaron caminos distintos y no volvieron a ganar campeonatos por parejas juntos en esta empresa.

Ahora, más de dos décadas después, Adam Copeland y Christian Cage volvieron a compartir la gloria como campeones, aunque esta vez dentro de All Elite Wrestling.

Adam Copeland y Christian coronandosé campeones en pareja | AEW

Una reunión que parecía imposible

Durante muchos años parecía imposible volver a verlos juntos arriba de un ring debido a las lesiones y por la edad tan avanzada de ambos luchadores. Fue hasta 2025 cuando Adam Copeland y Christian volvieron a hacer equipo.

De hecho, la última ocasión en que fueron vistos oficialmente como equipo ocurrió en un episodio de RAW del 21 de febrero de 2005, donde hicieron pareja frente a Randy Orton y Shawn Michaels.

Desde entonces, ambos tomaron caminos completamente distintos, hasta de ser empresas diferentes, hasta reencontrarse nuevamente en AEW.

Adam Copeland y Christian Cage regresan en AEW Revolution | AEW

FTR llevó al límite a las leyendas

La lucha ante FTR fue una auténtica guerra. Cash Wheeler y Dax Harwood llevaron al límite a Copeland y Christian en un combate lleno de castigos extremos y momentos dramáticos, al punto de aparecer Beth Fénix para ayudar al equipo de su esposo.

Sin embargo, la experiencia y química de los veteranos terminaron marcando diferencia para obligar a sus rivales a rendirse y conquistar así los Campeonatos en pareja AEW y así también, reteniendo sus carreras.

Con esta victoria, Adam Copeland y Christian Cage vuelven a demostrar por qué son considerados una de las mejores parejas en la historia de la lucha libre profesional.