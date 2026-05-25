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Futbol

Doblete de Berterame impulsa victoria del Inter Miami sobre Philadelphia; Messi salió lesionado

Berterame se luce ante Philadelphia l X:InterMiamiCF
Ramiro Pérez Vásquez 20:26 - 24 mayo 2026
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‘Las Garzas’ se llevaron el triunfo con marcador de 6-4

El Inter Miami protagonizó uno de los partidos más espectaculares de la temporada al derrotar 6-4 al Philadelphia Union en un duelo lleno de goles, emociones y una remontada memorable que terminó encabezada por Luis Suárez. Sin embargo, la fiesta terminó con preocupación por la salida de Lionel Messi debido a molestias musculares.

¿Quiénes se despacharon con gol?

El encuentro arrancó de manera inesperada para los locales, pues apenas al minuto 2 apareció Milan Iloski para adelantar al Philadelphia con una definición que silenció momentáneamente el estadio. Poco después, al minuto 9, un penal convirtió el inicio del partido en una pesadilla para el conjunto rosa, colocando el 2-0 en el marcador.

Cuando parecía que el encuentro se complicaba demasiado pronto para el Inter Miami, surgió la reacción encabezada por Germán Berterame. El delantero descontó al minuto 12 tras una jugada ofensiva que devolvió la esperanza a los aficionados locales y le cambió el ritmo al partido.

Luis protagonisa noche goleadora ante Philadelphia l X:InterMiamiCF

Sin embargo, el Philadelphia volvió a golpear rápidamente. Al minuto 19, Bruno Damiani apareció para devolver la ventaja de dos goles a su equipo y colocar el 3-1 parcial en un encuentro que ya era completamente frenético desde la primera mitad.

Fue entonces cuando comenzó la remontada espectacular del Inter Miami. Al minuto 28, Luis Suárez apareció dentro del área para marcar el descuento y meter de lleno a su equipo en el partido. Más tarde, al 41’, Berterame firmó su doblete tras una gran jugada colectiva que empató momentáneamente el marcador y desató la locura en las tribunas.

Luis Suárez firma triplete ante Philadelphia l X:InterMiamiCF

La voltereta llegó apenas dos minutos después. Nuevamente Luis Suárez se hizo presente al minuto 43 con una definición contundente para colocar el 4-3 antes del descanso, culminando una primera mitad simplemente inolvidable para los aficionados del conjunto de Florida.

En la segunda parte, el ritmo no disminuyó. Philadelphia intentó reaccionar, pero el Inter Miami encontró espacios cada vez más peligrosos al contragolpe. Al minuto 80, Luis Suárez completó su hat trick y confirmó una actuación histórica, mientras que ya en tiempo agregado, al 90+2, Rodrigo De Paul selló el definitivo 6-4 con un gol que puso punto final al festival ofensivo.

Messi no pudo continuar en el más reciente partido | AP

Messi salió lesionado

La mala noticia para el Inter Miami fue la salida de Lionel Messi cerca del minuto 72. El argentino abandonó el terreno de juego con visibles molestias musculares, generando preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados.

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