¡Llegó la décima! Cruz Azul es Campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas

Cruz Azul es Campeón. Tras una Final cerrada, La Máquina de Joel Huiqui venció a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, precisamente el lugar del último título celeste en Concacaf Champions Cup. Con un resultado de 1-2, Pumas se quedó a las puertas de otro trofeo de liga y alarga su racha de 15 años.

La afición auriazul no decepcionó e hizo pesar su casa para su duelo más importante en los últimos seis años. El equipo, con una propuesta más ofensiva que en la Ida encontró la vía de acceso para hacerle daño al rival.

Palavecino y Morales | IMAGO7

Cruz Azul tuvo las opciones en los primeros minutos del encuentro, pero Keylor Navas demostró su experiencia en este tipo de escenarios con atajadas claves para salvar su arco.

Durante el torneo, Pumas se acostumbró a estar en los escenarios más inesperados, y cuando más sufría ante Cruz Azul, Robert Morales hizo estar al Olímpico Universitario al abrir el marcador al minuto 31.

Robert Morales celebra su gol en la Final ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cómo logró la victoria Cruz Azul?

Universidad Nacional tomó confianza y manejó el partido, mientras Cruz Azul presentaba problemas, especialmente con la salida de José Paradela por una lesión. Rodolfo Rotondi hizo temblar a la afición auriazul con un cabezazo que Navas atajó correctamente.

La Máquina creció en la segunda mitad y consiguió el gol del empate con una anotación en propia puerta de Rubén Duarte. El desgaste físico fue evidente en Pumas, y las bajas del once titular se emparejaron con la lesión de Adalberto Carrasquilla, la cual preocupa de cara al Mundial.

Christian Ebere y Carlos Rotondi, de Cruz Azul | IMAGO7

Carlos Rotondi, héroe de La Máquina

Sobre los minutos finales del tiempo reglamentario, Uriel Antuna, exjugador de Cruz Azul salió expulsado, lo que mermó al equipo en mayor medida. La Máquina aprovechó y con gol de Carlos Rotondi se quedó con el título.

Una irrupción repentina de Huiqui tras el proyecto de Nicolás Larcamón, pero bien aprovechada para entregarle un título más a la institución. Es una coronación que sabe especial después de un largo proceso iniciado por Martín Anselmi.

Es una dura derrota para Pumas en el Olímpico Universitario, pero mientras tanto, Cruz Azul festeja al bordarse su décima estrella que confirma su importancia en el futbol nacional.