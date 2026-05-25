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Futbol

Nicolás Larcamón, el DT que construyó a este Cruz Azul y no pudo levantar la Copa

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:25 - 24 mayo 2026
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Aunque fue despedido antes de la última jornada, el argentino formó parte del proceso que terminó con el título de La Máquina

Cruz Azul se proclamó campeón del Clausura 2026 tras derrotar a Pumas en una intensa Final, consiguiendo así un nuevo título para las vitrinas celestes. Sin embargo, además de Joel Huiqui y los jugadores, hay otro nombre que también forma parte importante de la Décima: Nicolás Larcamón.

El entrenador argentino arrancó el torneo al frente de La Máquina y dirigió gran parte de la campaña antes de ser destituido previo al partido de la última jornada ante Necaxa. Tras su salida, el club decidió dejar a Huiqui como encargado del equipo para cerrar el torneo y disputar la Liguilla.

Larcamón dejó la base del campeón

A pesar de no estar presente en el banquillo durante la fase final, Larcamón fue pieza importante en la construcción del equipo que terminó levantando el campeonato. Llevó al equipo a estar dentro de los 3 mejores de la Liga, compitiendo constantemente por los primeros puestos.

Nicolás Larcamón festejando el gol de Omar Campos en un partido | IMAGO7

Gran parte de la estructura futbolística, la idea de juego y la consolidación de varios futbolistas ocurrió durante su etapa como técnico cementero, por lo que tiene bien merecido ser incluso parte del reconocimiento por el título.

Su salida generó mucha controversia en su momento debido a que Cruz Azul llevaba 9 partidos sin conseguir el triunfo, motivo que lo alejó de los primeros puestos, razón por la que la directiva apostó por un cambio rumbo al cierre del torneo.

Nicolás Larcamón en el partido contra Tijuana siendo abuchado por la afición | MEXSPORT

Huiqui tomó el control y llevó a Cruz Azul al título

Tras la destitución de Larcamón, Joel Huiqui asumió las riendas del equipo en un momento de máxima presión y terminó guiando a Cruz Azul hasta el campeonato.

Christian Ebere y Carlos Rotondi, de Cruz Azul | IMAGO7

El histórico exjugador cementero logró mantener la estabilidad del plantel y sacar adelante una complicada Liguilla ante Atlas y Chivas, culminando el torneo con el título frente a Pumas.

De esta manera, Cruz Azul consiguió la décima estrella, aunque el camino al campeonato tuvo más de un protagonista desde el banquillo.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
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