¡Grítalo, Inmortal! Así vivió Jorge Campos el gol de Robert Morales

La Final del Clausura 2026 dejó momentos de tensión, emoción y nostalgia para los aficionados de Pumas, especialmente para una de las máximas leyendas del club: Jorge Campos. El histórico exportero universitario vivió intensamente el duelo ante Cruz Azul y explotó de alegría tras el gol de Robert Morales, que en ese momento acercaba a Universidad Nacional al título de Liga MX.

Pumas es considerado uno de los equipos con mayor identidad y arraigo dentro del futbol mexicano. La pasión por los colores auriazules ha pasado de generación en generación, no solamente entre aficionados, sino también entre futbolistas históricos que mantienen un vínculo especial con la institución, como es el caso de Jorge Campos.

Robert Morales acerca a Pumas al título y Su Inmortalidad festeja con todo el gol universitario 🙌 pic.twitter.com/3bw0y9nZsC — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) May 25, 2026

Jorge Campos festejó con todo el gol de Robert Morales

El Brody no ocultó su emoción cuando Robert Morales abrió el marcador para Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. El exguardameta universitario gritó y celebró efusivamente la anotación del delantero paraguayo, que por algunos minutos significó el campeonato para los auriazules en la Gran Final del Clausura 2026.

Las imágenes de Jorge Campos reaccionando al gol rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde aficionados destacaron la pasión del ídolo universitario. Muchos seguidores de Pumas aseguraron que el festejo del exarquero representó el sentimiento de toda la afición presente en Ciudad Universitaria.

Jorge Campos | MEXSPORT

Cruz Azul reaccionó y terminó remontando la Final

Sin embargo, Cruz Azul logró reaccionar durante la segunda mitad y encontró el gol del empate gracias a una anotación en propia puerta de Rubén Duarte. La intensidad del encuentro y el desgaste físico comenzaron a pasar factura a los jugadores de Pumas, quienes además sufrieron la lesión de Adalberto Carrasquilla, situación que generó preocupación rumbo al Mundial.

Las bajas en el once titular terminaron afectando al conjunto universitario en el cierre del partido. A eso se sumó la expulsión de Uriel Antuna en los minutos finales del tiempo reglamentario, dejando a Pumas en una situación todavía más complicada frente a La Máquina.

Cruz Azul aprovechó la superioridad numérica y el desgaste del rival para tomar el control del encuentro. Finalmente, Carlos Rotondi apareció en el momento decisivo para marcar el gol que le dio el campeonato a La Máquina y silenció por completo el Estadio Olímpico Universitario.