Llegó La Décima: Todas las coronas de Cruz Azul en Liga MX

Uno de los equipos más importantes en la historia de la Liga MX y de la CONCACAF es el Cruz Azul. La Máquina Celeste milita en la prestigiosa lista de los cuatro grandes de futbol mexicano y ahora se estrena en la élite de equipos con 10 títulos o más.

Juan Reynoso como campeón con Cruz Azul | IMAGO7

El Campeonísimo de los 70’s

La leyenda de Cruz Azul inició como la de todos los equipos grandes, desde abajo. El equipo Celeste nació el 22 de mayo de 1927 por la Cooperativa La Cruz Azul en la localidad de Jasso en el estado de Hidalgo.

Sin embargo, la grandeza de la máquina comenzó hasta la década de los 60’s, cuando el equipo logró su ascenso el 19 de enero de 1964, llegando a la Primera División para quedarse.

Jugadores de Cruz Azul en el campeonato de 1978-1979

Tras su llegada al máximo circuito, los títulos eran cuestión de tiempo y así lo decretó la historia. Casi al final de los años 60’ s y durante los 70, Cruz Azul se convirtió en el mejor equipo del país, pues el equipo levantó siete títulos (incluyendo un tricampeonato y un bicampeonato), además de dos títulos Campeón de Campeones y tres Ligas de Campeones de la CONCACAF.

Luego de la era gloriosa llegó una de las dos etapas más ‘oscuras’ del club, una sequía de más de 15 años sin levantar un título, la cual tuvo que romperse de la mano de uno de sus mayores ídolos, Carlos Hermosillo, gracias al campeonato de 1997, esto tras derrotar a León en el torneo de Invierno de 1997.

Jugadores de Cruz Azul celebran el título de la Temporada 1971-72 contra América | MEXSPORT

Grande sin corona

Tras la tarde memorable de la Máquina ante León, la sequía volvió a hundir al equipo, pues esta vez fueron casi 24 años los que tuvo que esperar la nación Celeste para volver a invadir el Ángel de la independencia,

La anhelada novena y última corona llegó en el Guard1anes 2021, cuando el Cruz Azul de la mano del estratega, Juan Reynoso, logró vencer en la cancha del Estadio Azteca al Santos Laguna, en una de las finales más emblemáticas de la década por todo el trasfondo.

Ahora cinco años después, ya sin su mayor fantasma en Finales, Cruz Azul levantó su décimo galardón, en Ciudad Universitaria ante los Pumas de la UNAM, estadio que hace menos de un año ya lo vio campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, jugando de locales administrativamente.

Cruz Azul campeón I IMAGO7

Títulos de Cruz Azul en Liga MX