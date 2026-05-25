Pumas: los fracasos de Universidad en los últimos 15 años

Pumas volvió a quedarse cerca de la gloria luego de perder la Final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul, en una serie que terminó convirtiéndose en otro duro golpe para la afición universitaria.

El conjunto auriazul llegaba con la ilusión de conquistar la octava estrella en Ciudad Universitaria, pero terminó cayendo 2-1 ante La Máquina, aumentando así la lista de finales perdidas en los últimos años tanto en Liga MX como a nivel internacional.

Cruz Azul volvió a frustrar a Universidad

La derrota frente a Cruz Azul tomó un lugar especial entre las más dolorosas para la afición auriazul debido al contexto que rodeaba la serie llamada “El Cláscio de la Obsesión”.

Cruz Azul Campeón | MIGUEL PONTÓN

Pumas disputó la vuelta de la Final en CU, con estadio lleno y con la oportunidad de volver a levantar un título después de varios años de espera. Sin embargo, el equipo no logró sostener la ventaja y terminó viendo cómo La Máquina celebraba el campeonato en territorio universitario.

Además, las expulsiones de Uriel Antuna y Ángel Rico en los minutos finales terminaron complicando todavía más el panorama para los dirigidos por Efraín Juárez.

En la etapa reciente, Universidad ha sufrido varios tropiezos importantes en partidos por títulos:

Apertura 2015 | Tigres (4) 4-4 (2) Pumas

Guardianes 2020 | León 3-1 Pumas

Concacaf Champions League 2022 | Seattle Sounders 5-2 Pumas

Clausura 2026 | Cruz Azul 2-1 Pumas

Una deuda pendiente para Universidad

Aunque Pumas ha logrado mantenerse competitivo en distintos torneos, las finales continúan siendo una cuenta pendiente para el club auriazul con toda su afición.

La caída ante Cruz Azul en el Clausura 2026 ahora se suma a una lista de noches dolorosas para Universidad, que nuevamente se quedó a un paso de conquistar un campeonato frente a su afición.