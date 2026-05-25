¡Se reivindica! Rodolfo Rotondi pasó de ser el villano al héroe en Cruz Azul

La tercera fue la vencida. Tras haber sido el villano en varias series eliminatorias de Cruz Azul, Carlos Rodolfo Rotondi finalmente pudo ser el héroe de su equipo y, con un gol en tiempo añadido, le dio el título a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El Villano de Cruz Azul en el pasado

Rotondi había sido uno de los grandes villanos de Cruz Azul en los últimos años. El argentino tuvo jugadas claves que le terminaron costando a la Máquina no sólo victorias sino que campeonatos, especialmente ante América.

En la Final del Clausura 2024, Rotondi fue el jugador señalado luego de ser el jugador a quien se le sancionó con una muy polémica falta sobre Israel Reyes. Aunque dicha Final pasó a ser recordada por la decisión arbitral del Gato Ortiz, Rotondi también fue señalado como uno de los villanos.

Un torneo más tarde, esta vez en Semifinales, el argentino volvió a ser cuestionado luego de que accidentalmente le dio un pase de gol a Richard Sánchez para un 0-2 a favor de América. En ese mismo partido, ya con el marcador 3-3 y con el boleto a la Final prácticamente en la bolsa, Rotondi cometió otro penal que terminó significando la eliminación de su equipo.

Momento en que Rotondi comete el penal a Israel Reyes

Cruz Azul consiguió la décima de la mano de Rotondi

Fuera de su estilo, Cruz Azul supo como reponerse a la desventaja y, con un poco de suerte, logró darle la Vuelta al partido ante Club Universidad y así pudo volver a ser campeón consiguiendo la décima estrella en su historia.

Pumas se fue al frente en el marcador con un golazo de Robert Morales, sin embargo, un autogol de Rubén Duarte emparejó el partido. Ya en los minutos finales, tras una roja de Uriel Antuna, Rotondi se encontró con un balón dentro del área.

El volante argentino apareció a la altura del punto penal luego de tres rebotes entre jugadores de Pumas y de la Máquina. De media vuelta, el atacante sacó un remate que Keylor Navas no pudo sacar y así, con sólo dos minutos restando, le dio la ventaja a su equipo.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Rotondi habló de la revancha

Previo a la Final de Ida, el propio Rotondi reconoció que la Final ante Pumas sería una revancha no sólo para él, sino que también para todo el equipo pues era la oportunidad de dejar atrás las derrotas en torneos pasados.

"Claramente creo que es una revancha en lo personal, también en lo grupal como equipo. Hemos estado muy cerca y no se ha podido dar, pero creo que se nos da otra oportunidad muy linda para poder hacer historia y ganar la tan ansiada décima", reveló Rotondi el Día de Medios.