Mientras festejaban el título, autoridades se llevaron motos de aficionados de Cruz Azul en el Ángel

La celebración de Cruz Azul por el título del Clausura 2026 reunió a miles de aficionados en el Ángel de la Independencia, donde la afición celeste armó una auténtica fiesta tras conquistar el campeonato frente a Pumas.

Entre cánticos, banderas, humo azul y caravanas, los seguidores de La Máquina abarrotaron una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México para festejar una nueva estrella. Sin embargo, en medio de la euforia ocurrió una situación que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

ASÍ DEMUESTRA SU ALEGRÍA ESTÁ CELESTE 🤣



Pues cada quien celebra como quiere y así lo hizo esta aficionada al Cruz Azul.



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Autoridades retiraron motocicletas durante los festejos

Mientras miles de aficionados celebraban el campeonato, autoridades viales de la CDMX comenzaron a retirar varias motocicletas que se encontraban estacionadas en zonas prohibidas alrededor del Ángel de la Independencia.

“ESTOY BIEN, LA PRÓXIMA SEREMOS CAMPEONES” 🥺



Aficionado de los Pumas acompaña a su amigo al Ángel a festejar el título de la máquina y reconoce la victoria.



📹 @myt_guzman pic.twitter.com/QzZdcmruTS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2026

Lo más llamativo fue que muchos dueños ni siquiera se percataron de lo que ocurría debido a que estaban completamente concentrados en los festejos del campeonato celeste.

Videos e imágenes compartidas en redes sociales mostraron el momento en que algunas motos eran subidas a grúas mientras la afición seguía cantando y celebrando sin notar lo sucedido.

Cruz Azul Campeón | MIGUEL PONTÓN

La fiesta celeste tomó las calles de la capital

Pese a los incidentes, la celebración de Cruz Azul se mantuvo durante varias horas en distintos puntos de la Ciudad de México.

La afición cementera salió masivamente a las calles después de que La Máquina derrotara a Pumas en la Final del Clausura 2026, consolidando así uno de los festejos más grandes que ha vivido el club en los últimos años.