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Futbol

"Se acabó el sueño de ser campeones": la reacción de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi

Efraín Juárez y Luis Pérez | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 23:50 - 24 mayo 2026
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El entrenador de Universidad Nacional no pudo ocultar su decepción

Y el Clásico de la Obsesión se lo llevó quien propuso más, quien jugó mejor y quien lo merecía más. Cruz Azul llegó a Ciudad Universitaria no para vencer a Pumas, sino para luchar contra sus propios fantasmas; los de antaño y los actuales.

Uno de los hombres que luchó contra su oscuro pasado fue Rodolfo Rotondi, quien en múltiples ocasiones fue catalogado como el villano del equipo cementero. Sin embargo, fue el propio argentino quien le dio la gloria a Cruz Azul con su tanto de último minuto, lo que dejó sin palabras a Efraín Juárez, entrenador de Pumas.

Durante el gol de Rotondi, la transmisión del partido captó el momento en que Juárez perdió la esperanza de ganar el título con Pumas. "Vale verga, wey. Se acabó, se acabó el sueño de ser campeones. No se puede ganar así", comentó a su auxiliar, Luis Pérez.

¿Cómo fue la victoria de Cruz Azul sobre Pumas?

El conjunto cementero inició el partido en Ciudad Universitaria con cierto dominio, sin embargo, la arenga de la afición auriazul le dio la energía necesaria a Pumas. El equipo de Efraín Juárez abrió el marcador gracias a un golazo de Robert Morales, quien estuvo cerca de ampliar la ventaja minutos después.

Sin embargo, en la segunda mitad Cruz Azul luchó contra sus propios fantasmas y logró una remontada que quedará guardada para la posteridad. El primer tanto llegó por un autogol de Rubén Duarte; mientras que el segundo gol fue de Rotondi, el héroe definitivo de la noche.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

La redención de Rodolfo Rotondi

La tercera fue la vencida. Tras haber sido el villano en varias series eliminatorias de Cruz Azul, Carlos Rodolfo Rotondi finalmente pudo ser el héroe de su equipo y, con un gol en tiempo añadido, le dio el título a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El volante argentino apareció a la altura del punto del penalti luego de tres rebotes entre jugadores de Pumas y de La Máquina. De media vuelta, el atacante sacó un remate que Keylor Navas no pudo atajar y así, con sólo dos minutos restando, le dio la ventaja a su equipo.

Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7
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