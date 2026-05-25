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Futbol

¡Festejo celeste! Miles de aficionados ya celebran la décima en el Ángel

Afición de Cruz Azul se dio cita al Ángel para celebrar | GINA SÁNCHEZ
Afición de Cruz Azul se dio cita al Ángel para celebrar | GINA SÁNCHEZ
Rafael Trujillo 23:23 - 24 mayo 2026
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La afición Celeste no tardó en darse cita en el emblemático Ángel de la Independencia

Ni una hora pasó para que miles de aficionados se dieran cita en el Ángel de la Independencia para celebrar el décimo título de Cruz Azul en la Liga MX. Tras vencer a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, el cuadro celeste logró volver a ser campeón tras cinco años de espera.

Festejos en la Ciudad de México

Los festejos por el título no tardaron en llegar. Desde el silbatazo final, los aficionados que lograron conseguir un boleto para la Final de Vuelta se quedaron para celebrar junto con los futbolistas quienes dieron la 'vuelta olímpica' junto con el trofeo.

Aquellos que no lograron entrar el Olímpico Universitario, decidieron festejar a lo grande y se dieron cita en el Ángel de la Independencia. Con el típico festejo de los equipos capitalinos, los seguidores de Cruz Azul asistieron al emblemático monumento con sus jerseys, banderas e incluso fuegos artificiales.

Desde calles aledañas aficionados en sus coches avanzaron por la Ciudad de México tocando sus cláxons para demostrar su alegría. Con cánticos y porras los aficionados celebraron la victoria de su equipo.

Afición de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | IMAGO 7
Afición de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | IMAGO 7

Festejo en la Torre BBVA

El festejo de la afición de Cruz Azul en la Ciudad de México no se limitó al monumento en el paseo de la Reforma, sino que la Torre BBVA se unió a la celebración al poner los colores y el escudo del cuadro cementero en su torre.

Torre BBVA celebró con Cruz Azul el título de Liga | CAPTURA
Torre BBVA celebró con Cruz Azul el título de Liga | CAPTURA

¿Habrá caravana?

Cabe destacar que, todos estos festejos en la Ciudad de México se han dado sin los jugadores de la Máquina, sin embargo, se espera que los aficionados tengan la oportunidad de celebrar junto con el equipo en la esperada carabana.

Hay que recordar que, en el título del 2021 la Máquina no pudo realizar la caravana debido a las restricciones por el COVID-19. Ante esto, el festejo entre aficionados y equipo sería el primero del equipo en el siglo.

Cruz Azul Campeón | MIGUEL PONTÓN
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