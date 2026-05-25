Willer Ditta, furioso tras agresión a su familia en el Estadio Olímpico Universitario

No todo fue festejo tras el triunfo de Cruz Azul en la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX. Pese a que los jugadores de la Máquina pudieron celebrar con su afición, la felicidad de Willer Ditta se vio interrumpida por un percance con un sujeto en la tribuna.

Cruz Azul conquistó la décima

Con un gol de último minuto de Rodolfo Rotondi, la Máquina logró darle la vuelta al partido Vuelta ante Club Universidad el Estadio Universitario. Con esto lograron conquistar el décimo título de su historia.

Los felinos se fueron arriba en el marcador gracias a un gol de Robert Morales previo al medio tiempo, sin embargo, un autogol de Rubén Duarte cambió completamente el partido y, una expulsión de Uriel Antuna previo a los 90 minutos inclinó la balanza a favor de los Celestes. Finalmente, Rotondi marcó el tanto del triunfo.

Christian Ebere y Carlos Rotondi, de Cruz Azul | IMAGO7

Interrumpen festejo de Ditta

Tras conseguir el triunfo, los jugadores de Cruz Azul se pusieron a festejar frente a los aficionados que se dieron cita al estadio del Pedregal. Con banderas de sus países, y sus familias, los futbolistas se tomaron turnos para celebran con el trofeo de campeones.

Desafortunadamente para Ditta, su festejo se vio interrumpido por una agresión a su hijo pequeño, o al menos así lo dejó saber el propio futbolista quien, se fue a encargar con una persona en la grada.

Willer Ditta acusó a un aficionado de agredir a su hijo | IMAGO7

Se encaró con el aficionado

En un video recaudado por RÉCORD, se puede ver como Willer Ditta fue a la cabecera del estadio reclamado a la afición. Entre groserías el defensor encaró al pseudoaficionado y lo acusó de agredir a su hijo.

En las imágenes se puede ver a su pequeño hijo en lágrimas mientras que Ditta le pide a la seguridad detener al seguidor mientras comenta: "él fue, él fue al que le pegó a mi hijo, el que está agarrando la playera"

Willer Ditta interrumpió su festejo | IMAGO7