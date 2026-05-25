¿Nació un nuevo clásico? La Final del Clausura 2026 reavivó la rivalidad entre Pumas y Cruz Azul

El título de Cruz Azul sobre Pumas en la Final del Clausura 2026 reabrió una pregunta que durante años ha dividido opiniones en el futbol mexicano: ¿ya se puede considerar un clásico el enfrentamiento entre universitarios y cementeros?

Aunque históricamente el llamado “Clásico Capitalino” pertenece a Pumas y América, y Cruz Azul mantiene una rivalidad marcada con las Águilas, la realidad es que el duelo entre auriazules y celestes ha ido construyendo una historia propia, especialmente desde la década de los 90.

Una rivalidad que creció desde los años 90

La tensión aumentó todavía más por el contraste de identidades. Pumas representando la cantera, el orgullo universitario y los jóvenes mexicanos; Cruz Azul con proyectos más poderosos económicamente y acostumbrado a fichajes de renombre. Cada enfrentamiento empezó a tener un ingrediente especial tanto en la tribuna como dentro de la cancha.

Palavecino y Morales | IMAGO7

Sin embargo, con el paso de los años, la rivalidad perdió fuerza debido a la falta de cruces decisivos. Mientras América y Chivas dominaban la conversación nacional, y Tigres y Rayados se convertían en el clásico moderno del norte, Pumas y Cruz Azul dejaron de protagonizar eliminatorias constantes.

Todo cambió en este 2026. El semestre devolvió intensidad a una serie que parecía dormida. Primero con partidos cargados de tensión durante el torneo regular y después con una Final que volvió a enfrentar a dos aficiones capitalinas históricas en busca del campeonato.

Christian Ebere y Carlos Rotondi, de Cruz Azul | IMAGO7

Una Final que volvió a dividir a la Ciudad de México

La serie tuvo de todo: estadios llenos, ambiente dividido en la Ciudad de México y figuras que cargaron con la presión de devolverle el título a sus equipos. Cruz Azul terminó levantando el trofeo, pero la rivalidad salió fortalecida después de una final que mantuvo al país pendiente.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Además, el contexto le dio todavía más peso al enfrentamiento. Pumas buscaba terminar una sequía de 15 años sin liga, mientras que Cruz Azul intentaba consolidar su resurgimiento después de años marcados por finales dolorosas y presión mediática.

Hoy, quizá todavía no exista consenso total para llamarlo oficialmente un clásico, pero lo cierto es que el Pumas vs. Cruz Azul volvió a sentirse diferente. Y después de lo vivido en este Clausura 2026, la rivalidad parece haber encontrado una nueva generación que la mantenga viva.