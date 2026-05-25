Así salió entre lágrimas Paradela tras lesionarse en la Final de Vuelta ante Pumas
La Gran Final de Vuelta del Clausura 2026 ha tenido muchas emociones en el Estadio Olímpico Universitario, con dos goles en el tiempo regular que comenzaron el camino para definir a un campeón que destrone a Toluca; sin embargo, también han habido malas noticias.
José Paradela, uno de los jugadores más queridos para Cruz Azul, tuvo que abandonar en el primer tiempo el partido ante Pumas, ya que, debido a un golpe fuerte de Adalberto Carrasquilla, el compromiso no pudo terminar para la causa del ex de Necaxa.
No es el mejor final
Corría la parte final del primer tiempo en el que Pumas ya ganaba 1-0 con gol de Robert Morales; sin embargo, desde momentos anteriores, 'Coco' Carrasquilla llegó de forma muy fuerte sobre José paradela, quien se dolía demasiado en el césped del campo finalista.
Desafortunadamente, el 20 de los cementeros ya no pudo seguir en el campo, por lo que abandonó el partido para darle paso a Gabriel Fernández, quien a pesar de no estar al 100% de sus capacidades físicas, el entrenador Joel Huiqui decidió hacer uso de él, pero la imagen se fue directamente a la banca cuando apenas salió el exjugador de los Rayos.
¡MOMENTO TRISTE! 😥— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2026
Paradela sale destrozado, se pierde la gran final.
📹 @JaffetRamos pic.twitter.com/ehiAHH4KAZ
Cuando la cámara enfocó al argentino, se pudo notar que el llanto había llegado a sus ojos, completamente frustrado por haberse perdido de la oportunidad de seguir jugando en el duelo más importante de la temporada.
Los aficionados celestes volvieron a mostrar su inconformidad en contra del jugador panameño, pues consideran que fue una entrada con fuerza desmedida, por lo que se provocó la lesión de uno de los más talentosos de La Máquina.
Carrasquilla también se fue lesionado
Pumas recibió una fuerte noticia en plena Final ante Cruz Azul, luego de que Adalberto Carrasquilla tuvo que abandonar el terreno de juego tras un choque con Amaury García. El mediocampista panameño buscó disputar un balón dividido en media cancha, pero terminó lastimado después de una barrida del jugador celeste, en una acción que fue fuerte, aunque aparentemente limpia.
El golpe se dio después de que Carrasquilla alcanzó a tocar la pelota y García intentó bloquear el pase. En la jugada residual, el futbolista de Cruz Azul impactó con fuerza la tibia del ‘Coco’, quien quedó tendido sobre el césped y ya no pudo reincorporarse. El árbitro dejó seguir la acción en primera instancia, pero al ver que el jugador universitario no se levantaba, detuvo el encuentro para permitir el ingreso de las asistencias médicas.
Finalmente, Carrasquilla salió del campo en el llamado “carrito de las desgracias” y Santiago Trigos ingresó en su lugar. La lesión representa un duro golpe para Pumas en su búsqueda del campeonato, pero también genera preocupación en la Selección de Panamá de cara a la Copa del Mundo de este verano.