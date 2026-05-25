¿Y esto? Aficionados ven la Final de Vuelta desde la azotea del palco de transmisiones de CU

La seguridad quedó a parte. Ni un alma más cupo en el Estadio Olímpico Universitario para la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas, de hecho, varios aficionados buscaron hasta el último rincón del mítico estadio para ver el encuentro.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Aficionados en las terrazas de Palomar

Desde una hora antes del inicio del partido, se dio a conocer que mucha gente con boletos ya no podían entrar al estadio debido a un sobrecupo en el inmueble, incluso varios tuvieron que ver el partido desde fuera del mismo.

Pese a que parecía que ya no había un sólo lugar más para ver el juego dentro del Olímpico Universitario, el ingenio mexicano salió a flote y algunos decidieron utilizar la terraza de los palcos de transmisión para poder ver el partido.

¡HASTA EN LA AZOTEA! 😳



Hay personas viendo la gran final en la azotea del Olímpico Universitario. Nadie de quiere perder este partidazo 🔥



📹: @JaffetRamos pic.twitter.com/hPyQSIBOrC — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 25, 2026

Aunque no se sabe como es que tuvieron la autorización para subir a esta zona del estadio, así como tampoco se sabe que tanta seguridad del inmueble estuvo al pendiente de dichos aficionados quienes sin duda, pusieron en riesgo su vida para ver el partido.