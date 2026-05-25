Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Y esto? Aficionados ven la Final de Vuelta desde la azotea del palco de transmisiones de CU

Aficionados subieron a la terraza de CU | CAPTURA
Aficionados subieron a la terraza de CU | CAPTURA
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 21:39 - 24 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Algunos aficionados decidieron subir a lo más alto del estadio para ver el partido

La seguridad quedó a parte. Ni un alma más cupo en el Estadio Olímpico Universitario para la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas, de hecho, varios aficionados buscaron hasta el último rincón del mítico estadio para ver el encuentro.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Aficionados en las terrazas de Palomar

Desde una hora antes del inicio del partido, se dio a conocer que mucha gente con boletos ya no podían entrar al estadio debido a un sobrecupo en el inmueble, incluso varios tuvieron que ver el partido desde fuera del mismo.

Pese a que parecía que ya no había un sólo lugar más para ver el juego dentro del Olímpico Universitario, el ingenio mexicano salió a flote y algunos decidieron utilizar la terraza de los palcos de transmisión para poder ver el partido.

Aunque no se sabe como es que tuvieron la autorización para subir a esta zona del estadio, así como tampoco se sabe que tanta seguridad del inmueble estuvo al pendiente de dichos aficionados quienes sin duda, pusieron en riesgo su vida para ver el partido.

Al final, parece que algún integrante de la seguridad del estadio logró hacer que esa docena o más aficionados barajan de dicha zona.

Lo Último
00:45 El duro recado de Orozco Chiquete a Pumas: “dimos la vuelta en su cancha y con su gente”
00:42 ¡Máquina historíca! Las mejores imágenes Cruz Azul consigue la 10ma en CU
00:38 Gonzalo Piovi asegura que CU es "más casa de Cruz Azul" que de Pumas
00:15 "Nos está gustando salir campeones acá": Nico Ibáñez lanza dardo a Pumas tras la Final
00:11 ¡No lo olvidan! Anselmi, Rivero y Faravelli felicitaron a Cruz Azul por la obtención de la Décima
00:01 Charly Rodríguez y la coronación de un largo proceso: “este grupo lo merecía”
23:52 ¡La revancha de Joel Huiqui! 15 años después, el entrenador celeste logró vencer a Pumas en su estadio
23:50 "Se acabó el sueño de ser campeones": la reacción de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi
23:45 La Minerva se pinta de azul: aficionados de Cruz Azul desatan la fiesta en Guadalajara
23:23 Resultados de AEW Double or Nothing 2026: MJF recupera el Campeonato Mundial; Copeland y Christian vuelven a reinar juntos