Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Grandeza Celeste: Cruz Azul celebra sus 99 años

Aniversario de Cruz Aul | x:@CruzAzul
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:23 - 22 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El equipo de la Máquina sueña con la décima en su nuevo aniversario

Grandes, corazón, pasión y mucha paciencia. Las palabras para describir la grandeza de la Máquina de Cruz Azul son quizá las más ‘leales’ en cuanto  un equipo se refiere, pues pese a las sequías, apodos y burlas, los cementeros mantienen viva la llama de uno de los equipos más importantes de la Liga MX y de toda la zona de CONCACAF.

Miguel Marín en un partido con Cruz Azul

99 años de historia

Desde el 22 de marzo de 1925 de la mano de Guillermo Álvarez Macias y Carlos Garcés, Cruz Azul se ha metido de lleno en los corazones de los fieles apasionados del balompié, siendo un equipo que tomó popularidad a finales de la década de los 60’ s y principios de los 70’ s, dejando Hidalgo y la Segunda División para volverse el ‘campeonisimo’ de época.

La Máquina que desde tiempo inmemorables ha tenido múltiples casa y problemas en distintas sedes, no ha dejado de crecer y llegar a nuevas generaciones, incluso en las que tardaron 15 años en verlo triunfar y que ahora disfruta de ser el actual campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF y que puede pelear el décimo título.

Carlos Hermosillo con Cruz Azul | MEXSPORT

En el palmarés del equipo Cementero desfilan nueve títulos de Liga MX, cuatro Copas MX, tres Campeón de Campeones, una Supercopa de México, Supercopa de la Liga MX, siete Ligas de Campeones de la CONCACAF (siendo el máximo ganador junto con el América).

Cruz Azul es un equipo que goza no sólo de múltiples títulos, pues su historia dictamina que debe pelear cada torneo en el que participa, aunque esto también significa ser uno de los máximos subcampeones en Liga MX. 

Cruz Azul campeón del Clausura Guard1anes 2021

En cuanto a figuras se refiere, el Azul ha visto pasar por sus filas y su cantera a grandes leyendas del futbol mexicano, la cuales abarcan historia nacional e internacional, teniendo nombres de ‘talla grande’ como: Carlos Hermosillo, Miguel Marín, Christian Giménez, Fernando Bustos, Jesús Corona, etc.

La Liga MX celebra a su Máquina

La grandes de la Máquina se celebra en todas partes de México, es por eso que múltiples equipos de la liga nacional se unieron al festejo de los 99 años, mandando felicitaciones y celebrando al equipo de la cementera.

Cruz Azul es el actual campeón del torneo de Concacaf I MEXSPORT
Lo Último
14:38 Ricky Martin sufre ataque con gas lacrimógeno en pleno concierto / VIDEO
14:26 México se calienta más rápido que el resto de América Latina: ¿cuál es la causa?
14:23 Real Betis vs Levante: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de LaLiga?
14:23 "Va más allá de lo profesional": Guido Pizarro destaca el compromiso de Gignac rumbo a la final de la Concacaf ante Toluca
14:00 Norberto Scoponi defiende convocatoria de Memo Ochoa rumbo al Mundial 2026: 'Le tienen envidia'
13:06 Los mejores momentos de Aaron Rodgers en la NFL
13:04 ¡EFRAÍN JUÁREZ soltó la BOMBA! ¿CRUZ AZUL está en la final ante PUMAS gracias al ARBITRAJE?
12:55 ¡Lista la cartelera! AEW anuncia su match card para Double or Nothing
12:23 Grandeza Celeste: Cruz Azul celebra sus 99 años
12:14 Historia de los Mundiales: Francia 1938, el último torneo antes de la guerra