Grandeza Celeste: Cruz Azul celebra sus 99 años

Grandes, corazón, pasión y mucha paciencia. Las palabras para describir la grandeza de la Máquina de Cruz Azul son quizá las más ‘leales’ en cuanto un equipo se refiere, pues pese a las sequías, apodos y burlas, los cementeros mantienen viva la llama de uno de los equipos más importantes de la Liga MX y de toda la zona de CONCACAF.

Miguel Marín en un partido con Cruz Azul

99 años de historia

Desde el 22 de marzo de 1925 de la mano de Guillermo Álvarez Macias y Carlos Garcés, Cruz Azul se ha metido de lleno en los corazones de los fieles apasionados del balompié, siendo un equipo que tomó popularidad a finales de la década de los 60’ s y principios de los 70’ s, dejando Hidalgo y la Segunda División para volverse el ‘campeonisimo’ de época.

La Máquina que desde tiempo inmemorables ha tenido múltiples casa y problemas en distintas sedes, no ha dejado de crecer y llegar a nuevas generaciones, incluso en las que tardaron 15 años en verlo triunfar y que ahora disfruta de ser el actual campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF y que puede pelear el décimo título.

Carlos Hermosillo con Cruz Azul | MEXSPORT

En el palmarés del equipo Cementero desfilan nueve títulos de Liga MX, cuatro Copas MX, tres Campeón de Campeones, una Supercopa de México, Supercopa de la Liga MX, siete Ligas de Campeones de la CONCACAF (siendo el máximo ganador junto con el América).

Cruz Azul es un equipo que goza no sólo de múltiples títulos, pues su historia dictamina que debe pelear cada torneo en el que participa, aunque esto también significa ser uno de los máximos subcampeones en Liga MX.

Cruz Azul campeón del Clausura Guard1anes 2021

En cuanto a figuras se refiere, el Azul ha visto pasar por sus filas y su cantera a grandes leyendas del futbol mexicano, la cuales abarcan historia nacional e internacional, teniendo nombres de ‘talla grande’ como: Carlos Hermosillo, Miguel Marín, Christian Giménez, Fernando Bustos, Jesús Corona, etc.

99 años de historias, 99 años de triunfos, 99 años de la Máquina Celeste de la @CruzAzul 💙🚂#AzulDePorVida #ElComienzoDeUnaNuevaEraJuntos pic.twitter.com/L8rPpFLZpK — Novibet México (@NovibetMexico) May 22, 2026

La Liga MX celebra a su Máquina

La grandes de la Máquina se celebra en todas partes de México, es por eso que múltiples equipos de la liga nacional se unieron al festejo de los 99 años, mandando felicitaciones y celebrando al equipo de la cementera.

Cruz Azul es el actual campeón del torneo de Concacaf I MEXSPORT

Feliz cumpleaños @CruzAzul 🚂 , estás así 🤏🏽 de tu centenario. 🎂



Ya tengo las 🍿 listas, espero que el domingo sí sea película. 😴🎬#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/kOWCynzYSt — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) May 22, 2026

🥳 | ¡Hoy en su día, le deseamos un feliz aniversario 99 a @CruzAzul! pic.twitter.com/EzZ5EWJM7x — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) May 22, 2026