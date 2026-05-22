¿Frustración? Afición de Cruz Azul se 'divide' tras empate en la Final de Ida

Terminó el primer capítulo de la Gran Final de Ida del Clausura 2026, con Cruz Azul y Pumas empatando sin goles en el campo del Estadio Ciudad de los Deportes, partido que a su vez ha traído polémica con las declaraciones de ambos entrenadores en la conferencia de prensa posterior al partido.

Sin embargo, otra parte que ha tomado protagonismo en redes sociales es la opinión de la afición de La Máquina, pues algunos sentían que el favoritismo y la superioridad eran amplios, pero no haberle anotado al cuadro auriazul le ha sembrado dudas a algunos de ellos con respecto al duelo de Vuelta el próximo domingo 24 de mayo.

Joel Huiqui en la Final de Cruz Azul contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN

¿Confía la afición celeste en el equipo de Huiqui?

Al término del partido de Ida en el Ciudad de los Deportes, las redes sociales de Cruz Azul publicaron una imagen alusiva al resultado sin anotaciones del primer encuentro de los dos de la Final; en él, se han mostrado muchos comentarios divididos por parte de los celestes.

Una gran parte de la afición, no se siente nada contenta con haber empatado ante un equipo al que, dentro de sus propias palabras, "se echó para atrás todo el partido". Comentarios como "falta ser más prácticos", "deben tirar más al arco", o incluso algunos que creen que este resultado se ha dado por un tema de apuestas, protagonizan una parte considerable de las respuestas del público celeste.

Efraín Juárez en la Final de Liga MX vs Cruz Azul | MEXSPORT

No obstante, la ilusión cementera sigue firme, pues son muchos otros más los que han dejado saber que el apoyo será incondicional, llamando "tibios" a todos aquellos que piensan que el cuadro de Joel Huiqui no será campeón, invitándolos a que se 'bajen del barco' si no tienen confianza plena en el resultado.

¿El arbitraje realmente favorece a algún equipo?

Uno de los temas que más ha sonado a lo largo de toda la Liguilla tiene que ver con el arbitraje y sus constantes equivocaciones, dentro de las cuales han habido acusaciones de aficionados de varios equipos que afirman que estos errores han sido intencionados para ayudar a algún equipo, como es el caso incluso de Efraín Juárez afirmando que eso pasa con Cruz Azul.

Pero hay otro comentario que ha denotado que los cementeros piensan que el arbitraje de este partido estuvo decantado a favor de los auriazules, pues un fan cree que han acomodado todo para que los de Efraín Juárez se coronen este torneo.

Mosaico de Cruz Azul en el partido de ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX contra Pumas | MEXSPORT