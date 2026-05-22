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Futbol

Cruz Azul levantó reclamo ante la FMF tras las declaraciones de Efraín Juárez sobre el arbitraje

Efraín Juárez festejando el paso de Pumas a la Final del Clausura 2026 | IMAGO7
Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 10:50 - 22 mayo 2026
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El equipo de la Noria no pasó por alto las palabras del entrenador en contra del club

La Ida de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX dejó grandes momentos, desafortunadamente fueron quizá más memorables los que se vivieron fuera del terreno de juego, principalmente el caso de Efraín Juárez, entrenador de Pumas, en contra de las decisiones arbitrales en favor de Cruz Azul

Efraín Juárez en el partido Cruz Azul contra Pumas | MEXSPORT

¿Qué pasó con Efraín?

Tras el pitido final del primer juego de la final, las declaraciones de los técnicos de ambos equipos causaron polémica y encendieron el juego de vuelta. Por el lado de Pumas, su técnico aseguró que a la Máquina le han beneficiado los árbitros, situación que no pasó por alto Joel Huiqui, quien aseguró que deberían multarlo por eso.

Con información de Carlos Ponce de León, tras las declaraciones de ambos, el equipo de Cruz Azul si tomó la decisión de proceder legalmente contra ‘Efra’ ante la FMF, metiendo una queja por sus comentarios sobre el arbitraje y los supuestos ‘apoyos’ a la Máquina durante toda la Liguilla

Efraín Juárez durante la Final de Ida del Clausura 2026 | MEXSPORT

En caso de que la denuncia proceda, Juárez recibiría su segunda sanción por parte de la FMF por temas de disciplina, el cual tendría un costo de alrededor del medio millón de pesos.

¿Qué hizo Efraín Juárez?

El polémico entrenador de Universidad Nacional se volvió a robar los reflectores en una conferencia de prensa, ahora no por una de sus célebres frases, sino por unos comentarios en contra de Cruz Azul, dando a entender que los árbitros han apoyado a la Máquina desde el arranque de la Liguilla.

Efraín Juárez en la Final de Liga MX vs Cruz Azul | MEXSPORT

Juárez argumentó que los Celeste no podrían quejarse de un mal arbitraje o una jugada polémica durante la final ya que estos han recibido más sanciones en su favor, haciendo referencia al polémico desenlace del juego de Ida de las Semifinales ante las Chivas

Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul trate de sacar ventaja de circunstancias cuando, en esta liguilla, ellos han sido los más beneficiados. No hay que olvidar minuto 30 contra Atlas, una mano que termina en contra y no la marcan, el penal ante Chivas y la mano de Fernández, que a mí sí me la marcan contra América y a él no. Que todavía tengan la osadía de quejarse cuando están aquí por esas circunstancias, porque si no, probablemente Chivas estaría peleando otra cosa”, declaró Efra tras la Final. 
Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
Cruz Azul en la Final contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | MIGUEL PONTÓN
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