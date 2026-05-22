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Lucha

¡El héroe está de regreso! La Kings League revela la nueva fecha para la serenata para el Grande Americano

El Grande Americano | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:22 - 22 mayo 2026
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Después de las polémicas de los últimos días y de haber cancelado la serenata programada para el día de ayer, el Grande Americano reaparecerá en el Domo Kings League de la CDMX

El Grande Americano (Ludwig Kaiser) había atravesado momentos complicados al ser arrestado en Orlando por un altercado de violencia con un hombre. Salieron varias versiones en las últimas horas, hasta la declaración del mismo enmascarado, donde defendía a Andrea Bazarte y, ahora, está de regreso en tierras mexicanas. 

La problemática que más preocupaba a los aficionados alrededor de todo esto era la presencia del Grande Americano en la Noche de los Grandes, evento que se celebrará el 30 de mayo en la Arena Monterrey, pero ahora, con este anuncio, la gente respira tranquila al ver de regreso al héroe de la fanaticada mexicana. 

La Kings League reaviva la esperanza

A través de sus redes sociales, la Kings League anunció la nueva fecha para la serenata del Grande Americano de cara a la Noche de los Grandes. Esta tendrá lugar en el Domo Kings League a las 7 p. m. con un cupo limitado de 300 personas.

La AAA había anunciado la cancelación de la primera fecha, por todo lo ocurrido, pero fue la misma liga de futbol la que volvió a anunciar la serenata, acabando así momentáneamente con todas las especulaciones alrededor de su presencia en el evento en Monterrey.

El Grande Americano es el nuevo Rey de Reyes | wwe.com

Todo parece solucionarse para el Grande Americano

Muchos insiders y fanáticos temían la baja del mayor luchador que tiene hoy en día la AAA para uno de sus eventos más importantes de todo el año, donde se dudó de su inocencia, al punto de creer que pudo ser despedido como ha sido el caso reciente de unos luchadores.

La última información dice que los documentos judiciales muestran que el estado de Florida no está objetando la moción presentada por el equipo legal de Ludwing Kaiser para que aún se le permita viajar y cumplir con sus compromisos con la WWE y AAA.

Aunque con la información reciente, parece que el caso de Ludwig Kaiser parece decantarse a favor de él. Con la cita más importante de toda su carrera, era imposible que no pudiera presentarse para la Noche de los Grandes, donde se enfrentará en un Máscara contra Máscara ante el Original Grande Americano el 30 de mayo en la Arena Monterrey

Poster oficial para el Máscara contra Máscara en la Noche de los Grandes | AAA
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