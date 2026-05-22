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Futbol

Real Madrid confirma una importante baja de cara a la temporada 2026/27

Jugadores del Real Madrid tristes por el empate ante el Real Betis l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:29 - 22 mayo 2026
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Los Merengues han anunciado otra baja en su plantilla de cara a la siguiente temporada, siendo este David Alaba, un jugador que tenía 5 temporadas en el club de Madrid

El Real Madrid comienza su reconstrucción de cara a la siguiente temporada; con la baja de Dani Carvajal, se suma una más para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, siendo David Alaba el jugador que dejará a la institución tras 5 años de representar los colores del equipo blanco. 

El austriaco ya no tenía la regularidad que deseaba, por las lesiones o bajones de nivel; por eso, era una de las bajas ‘cantadas’ para el Real Madrid de cara a la siguiente temporada que avecina aún más cambios entre jugadores y directiva.

David Alaba durante un duelo con el Real Madrid | AP

Se va un jugador emblemático para el Madrid 

David Alaba no deja al Real Madrid en blanco; desde su llegada del Bayern Múnich, el austríaco respondió en el campo por todas las expectativas que había en su fichaje. A pesar de las lesiones, el defensor siempre supo sobresalir y ofrecer su mejor nivel en los terrenos de juego para las aspiraciones del club. 

  • 2 Champions League

  • 2 Campeón de España (Laliga)

  • 1 Supercopa de Europa

  • 1 Copa del Rey

  • 1 Supercopa de España

Un palmarés digno de un jugador que no será olvidado tan rápido por la afición del Real Madrid, dejando momentos icónicos como la silla en los Octavos de Final de la Champions ante el PSG, haciendo alusión a que se la pasa lesionado la mayor parte del tiempo. 

David Alaba, jugador del Real Madrid | TWITTER @mediamadridista

Sigue la reconstrucción del Real Madrid

Las bajas de Carvajal y Alaba son las primeras de varias salidas que el Real Madrid prepara de cara a su próxima temporada. Con la llegada inminente de José Mourinho al banquillo de los merengues, se avecinan más cambios para el equipo blanco.

De momento, solo son las únicas bajas confirmadas hasta el momento y hasta el momento no suenan los fichajes en torno del equipo de Madrid, que seguramente se empezarán a mover con la llegada del “Special One”.

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid | AP
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