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Futbol

LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Athletic Bilbao?

LaLiga Jornada 38 | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:50 - 22 mayo 2026
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Los Mrengues cierran la temporada en casa recibiendo a los leones

El Real Madrid se enfrentará al Athletic Bilbao en la Jornada 38 y última de LaLiga el próximo 23 de mayo de 2026. El encuentro está programado para las 13:00 horas y tendrá como escenario el Estadio Santiago Bernabéu. Ambos conjuntos buscarán cerrar de la manera más 'digna' un año para el olvido.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid | AP

El Real Madrid llega a este compromiso tras una racha reciente de tres victorias, un empate y una derrota. En su último encuentro, venció al Sevilla (0-1), precedido por un triunfo ante el Real Oviedo (2-0). Sin embargo, sufrió un revés frente al Barcelona (2-0), tras haber derrotado al Espanyol (0-2) el y empatado con el Real Betis (1-1). Por su parte, el Athletic Bilbao presenta un balance más irregular con una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco citas previas. Los leones vienen de empatar con el Celta Vigo (1-1) y de caer ante el Espanyol (2-0) y el Valencia (0-1). Su única alegría reciente fue la victoria ante el Deportivo Alavés (2-4), tras perder contra el Atlético Madrid (3-2).

Athletic Club Bilbao viene de eliminar a Rangers | X: @AthleticClub

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes en LaLiga, el Real Madrid ha dominado con cuatro victorias, mientras que el Athletic Bilbao ha logrado imponerse en una ocasión. El antecedente más cercano tuvo lugar el 3 de diciembre de 2025, cuando el conjunto madrileño venció con autoridad en San Mamés con un resultado de 0-3. Otros resultados recientes incluyen una victoria blanca por 1-0 en abril de 2025 y un triunfo de los bilbaínos por 2-1 en diciembre de 2024.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid | AP

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Athletic de Bilbao? EN VIVO

  • FECHA: Sábado 23 de mayo

  • HORA: 13:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

  • TRANSMISIÓN: Sky Sports

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