¡Una maravilla! Adidas reveló sus botines para la Copa del Mundo

A menos de un mes de que ruede la pelota Trionda en el Estadio Banorte, todas las selecciones y sus marcas comienzan a cerrar los preparativos para el torneo veraniego, además de presentar lo que serán sus ‘armas’ en la competencia, donde una vez más la marca Adidas se hizo presente.

Trionda, balón del Mundial | MEXSPORT

Tres naciones una sensación

Luego de que se hizo oficial el balón Trionda como la bola oficial de la competencia, a Adidas solo le faltaba una cosa, presentar su colección de calzado para el torneo, tradición que ha sido recurrente en los últimos mundiales.

Terminó la espera, Adidas reveló sus tres estilos de botines que los futbolistas podrán deslumbrar dentro del terreno de juego, los cuales están inspirados en los colores de los países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), además de tener un diseño retro.

Botines de Canadá | CAPTURA DE PANTALLA

El primero de los coleccionables fue el del país de las barras y las estrellas. En el botín de Estados Unidos destaca su característico color blanco, con las tres líneas de la marca en color rojo y vivos en color azul.

Botines de Estados Unidos | CAPTURA DE PANTALLA

Por su parte, el calzado en honor a los colores de Canadá trae un rojo fuerte en todo el botín, además de tener solo una línea blanca en la punta y unos vivos en dorado junto con la característica hoja de Maple adornando la parte interna.

Finalmente está México. La marca alemana presentó con México un verde bandera en todo el botín, con líneas y vivos en blanco y rojo alrededor de todo el pie y convenios dorados en la parte del tobillo y una águila gigante.

Botines de México | CAPTURA DE PANTALLA

three nations. one summer. one feeling. ⚽✨



introducing the Trionda Tunits Pack, born from the three nations hosting this summer’s FIFA World Cup, available now 👉 https://t.co/YvsXObzhfB pic.twitter.com/qCG2Z9lMoZ — adidas Football (@adidasfootball) May 22, 2026

¿Cuándo saldrán los nuevos botines?

El pack del Mundial 2026 ya está disponible en las tiendas digitales y físicas de Adidas; los botines van desde la versión profesional hasta con la suela lisa, tal y como todos los productos de la marca.