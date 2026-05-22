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Futbol

Marcelo Bielsa confirma su adiós a la Selección de Uruguay tras el Mundial 2026

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa con la Selección de Uruguay | MEXSPORT
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa con la Selección de Uruguay | MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 23:29 - 21 mayo 2026
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El 'Loco' anunció que dejará al conjunto celeste luego de su participación en el torneo de la FIFA

El ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay tiene fecha de vencimiento. El propio entrenador argentino confirmó que su etapa como director técnico de la Celeste concluirá una vez que finalice la participación del equipo en la Copa del Mundo de 2026.

El anuncio se produjo durante el Summit 2026, un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en colaboración con la Conmebol y la FIFA. Con esta declaración, Bielsa pone fin a las especulaciones sobre una posible extensión de su contrato.

La decisión del estratega rosarino marca el final de un proceso que ha generado grandes expectativas en el fútbol sudamericano, gracias al notable rendimiento y la identidad de juego que ha logrado imprimir en el combinado charrúa.

Marcelo Bielsa con la Selección de Uruguay | MEXSPORT
Marcelo Bielsa con la Selección de Uruguay | MEXSPORT

Un ciclo con fecha de caducidad

En su intervención, Bielsa fue claro y directo, despejando cualquier duda sobre su continuidad más allá del torneo mundialista. El técnico expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él tanto por la dirigencia como por la afición uruguaya.

"Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo. Agradezco a Uruguay por permitirme disfrutar un mundial", manifestó Bielsa durante su exposición en el evento.

Estas palabras confirman que el entrenador no seguirá en el cargo para futuros torneos continentales como la Copa América 2028. Con ello, Bielsa cumplirá con su contrato de tres años firmado originalmente con la AUF y cerrará un capítulo intenso y significativo en su carrera.

Marcelo Bielsa en la Copa América 2024 | MEXSPORT
Marcelo Bielsa en la Copa América 2024 | MEXSPORT

¿Contra quién juega Uruguay en el Mundial?

La Celeste ya conoce a sus rivales y el calendario para la Fase de Grupos de la próxima cita mundialista, a celebrarse por primera vez en la historia en tres sedes distintas. El equipo de Bielsa buscará avanzar en un grupo competitivo ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

  • 15 de junio: vs. Arabia Saudita (18:00)

  • 21 de junio: vs. Cabo Verde (18:00)

  • 26 de junio: vs. España (20:00)

Marcelo Bielsa en la Copa América 2024 | MEXSPORT
Marcelo Bielsa en la Copa América 2024 | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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