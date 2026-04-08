Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"

Luis Suárez celebra uno de sus goles | EFE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:53 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero charrúa declaró que, en caso de que Uruguay llegue a necesitar de él en la Copa del Mundo 2026, estaría abierto a salir del retiro para apoyar a su Selección

Aunque parecía una historia cerrada, Luis Suárez volvió a sacudir el panorama de la Selección de Uruguay al no descartar un posible regreso, incluso tras haber anunciado su retiro internacional.

El actual delantero del Inter Miami ve con mucha ilusión su posible regreso a la Mayor de Uruguay ante toda la problemática que tienen en el ataque.

“Si me necesitan, no diré que no”

Recientemente, el histórico delantero confesó con el diario Ovación que sigue disponible para la Celeste en caso de ser requerido, pese a haber dado un paso al costado en 2024.

Luis Suárez ha sido suspendido en todas las ligas fuera de su país que ha jugado, excepto en una | AP

“Si me necesitan, jamás le voy a decir que no a la Selección”, aseguró el atacante, dejando abierta la posibilidad de volver de cara al Mundial de 2026.

Sin embargo, también fue sincero sobre su actualidad emocional tras su retiro, reconociendo que la intensidad competitiva ha disminuido desde entonces.

Luis Suárez celebró doblete y dio a Uruguay el pase a la Final. FOTO: AP

Un posible regreso en medio de la era Bielsa

El posible retorno de Suárez se daría en un contexto completamente distinto, bajo el mando de Marcelo Bielsa, quien lidera una nueva generación en Uruguay.

Luis Suárez seguirá jugando en Inter Miami al extender contrato para 2026 | AP

La Celeste atraviesa una transición, apostando por jóvenes figuras, pero la experiencia del máximo goleador histórico sigue siendo un factor que podría pesar rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A sus 39 años, el actual delantero del Inter Miami dejó claro que, aunque su etapa parecía terminada, el vínculo con su selección sigue intacto.

Luis Suárez elogió a América | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
16:13 Leicester pierde apelación por deducción de puntos y sigue en riesgo de bajar a Tercera
16:12 Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers
15:53 Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"
15:51 La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo
15:51 Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
15:40 ¡A la congeladora! Ismael López se quedará sin arbitrar tras fallas en el Pumas ante Chivas
15:30 Cofepris alerta por medicamento falso para artritis en México; piden no usarlo
15:25 América vs Cruz Azul: Las humillaciones históricas de las Águilas a La Máquina en el Clásico Joven
15:22 Alberto “N” será trasladado al penal de La Pila este miércoles; audiencia inicial se definiría en próximas horas
15:15 ¡Batacazo colchonero! Barcelona cae en casa ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC
3
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
4
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Jannik Vestergaard en lamento con Leicester City | GROSBY GROUP
Futbol
08/04/2026
Leicester pierde apelación por deducción de puntos y sigue en riesgo de bajar a Tercera
Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers
Beisbol
08/04/2026
Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers
Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"
Futbol
08/04/2026
Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"
La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo
Opinión
08/04/2026
La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo
Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
Contra
08/04/2026
Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
El árbitro Ismael López en el partido entre Chivas y Pumas | IMAGO 7
Futbol
08/04/2026
¡A la congeladora! Ismael López se quedará sin arbitrar tras fallas en el Pumas ante Chivas