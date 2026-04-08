Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"

Aunque parecía una historia cerrada, Luis Suárez volvió a sacudir el panorama de la Selección de Uruguay al no descartar un posible regreso, incluso tras haber anunciado su retiro internacional.

El actual delantero del Inter Miami ve con mucha ilusión su posible regreso a la Mayor de Uruguay ante toda la problemática que tienen en el ataque.

“Si me necesitan, no diré que no”

Recientemente, el histórico delantero confesó con el diario Ovación que sigue disponible para la Celeste en caso de ser requerido, pese a haber dado un paso al costado en 2024.

Luis Suárez ha sido suspendido en todas las ligas fuera de su país que ha jugado, excepto en una | AP

“Si me necesitan, jamás le voy a decir que no a la Selección”, aseguró el atacante, dejando abierta la posibilidad de volver de cara al Mundial de 2026.

Sin embargo, también fue sincero sobre su actualidad emocional tras su retiro, reconociendo que la intensidad competitiva ha disminuido desde entonces.

Luis Suárez celebró doblete y dio a Uruguay el pase a la Final. FOTO: AP

Un posible regreso en medio de la era Bielsa

El posible retorno de Suárez se daría en un contexto completamente distinto, bajo el mando de Marcelo Bielsa, quien lidera una nueva generación en Uruguay.

Luis Suárez seguirá jugando en Inter Miami al extender contrato para 2026 | AP

La Celeste atraviesa una transición, apostando por jóvenes figuras, pero la experiencia del máximo goleador histórico sigue siendo un factor que podría pesar rumbo a la Copa del Mundo 2026.

A sus 39 años, el actual delantero del Inter Miami dejó claro que, aunque su etapa parecía terminada, el vínculo con su selección sigue intacto.