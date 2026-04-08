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Futbol

“Estoy encantado de jugar allí”: Marcos Reus previo al duelo contra Toluca

Marco Reus con L.A. Galaxy | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:45 - 08 abril 2026
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El jugador alemán destacó su deseo de conocer el Nemesio Diez y jugar contra un buen equipo

Toluca y L.A. Galaxy se volverán a encontrar en un torneo oficial, ahora para la serie de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde el duelo correspondiente a la Ida se llevará cabo en el Estadio Nemesio Diez, recinto que levanta interés de jugadores de talla internacional, ejemplo de ello, Marco Reus.

Marco Reus en la MLS | AP

Reus feliz de llegar a México

Durante la previa de los duelos de ida, uno de los jugadores que dio de qué hablar en la zona mixta fue el atacante alemán, Marco Reus, ex jugador del Borussia Dortmund. El atacante del cuadro de la MLS, confesó su deseo de llegar al Nemesio Diez y enfrentar a un equipo fuerte como Toluca.

Es un buen equipo, estoy encantado de jugar allí. Me encanta enfrentar a buenos equipos”, declaró Marco Reus sobre el Bicampeón Toluca y su estadio ubicado en el Estado de México.
Campeones Cup 2025 I MEXSPORT

Pese a que esta será su primera visita a México, esta no es la primera vez que el jugador enfrenta al cuadro de los Escarlatas, pues se vieron las caras en la gran final de la Campeones Cup, la cual terminó en una victoria para los de la Liga MX.

¿Revancha en la ‘Bombonera’?

Reus no solo reconoció el valor de un equipo como Toluca y su estadio, sino que también mencionó que para vencer a un equipo de esa calidad, los suyos deberán mejorar el nivel mostrado en los últimos partidos.

Toluca campeón de la Campeones Cup | IMAGO7

A veces parece que estamos bien, pero cometemos un error y quedamos abajo. Empatamos y vuelve a pasar lo mismo. Es difícil y todo termina siendo una cuestión mental”, añadió Reus.

La primera prueba para el equipo de Los Ángeles será en la cancha del Nemesio Diez, mientras que el cierre de la llave entre el equipo de la MLS y la Liga MX será en el Dignity Health Sports Park.

L.A. Galaxy podría ganar tener ventaja en el partido | MEXSPORT
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