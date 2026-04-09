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Mundial 2026: CDMX destina 5 mil mdp para transformar transporte y movilidad

Cerca de 21 millones de personas en la capital se verán beneficiadas / FB: @ClaraBrugadaM
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:11 - 08 abril 2026
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El plan incluye casi 200 kilómetros de nueva infraestructura y busca reducir tiempos de traslado para millones de usuarios

La Ciudad de México acelera su transformación rumbo al Mundial 2026 y lo hace apostando fuerte por la movilidad. El gobierno capitalino anunció una inversión histórica de más de 5 mil millones de pesos para modernizar el transporte público y fortalecer la electromovilidad.

El plan contempla mejoras en sistemas clave como Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero, Trolebús y RTP, que en conjunto trasladan a cerca de 21 millones de personas en la capital. La apuesta no solo es para el evento deportivo, sino para dejar un legado permanente en la ciudad.

Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero, Trolebús y RTP, saldrán beneficiados / FB: @ClaraBrugadaM

Movilidad con impacto a largo plazo

Durante la presentación del plan, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la inversión total asciende a 5 mil 183 millones de pesos, con apoyo federal incluido.

“Si el gobierno invierte en la movilidad que transporta a millones de habitantes para sus actividades diarias —trabajo, escuela—, estamos invirtiendo en bienestar, en tiempo a favor de la población y en la reducción de desigualdades”, afirmó.

El objetivo es claro: mejorar la calidad del transporte, reducir tiempos de traslado y facilitar la movilidad tanto para habitantes como para visitantes durante el Mundial.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que los cambios serán permanentes y no solo para el Mundial 2026 / FB: @ClaraBrugadaM

Electromovilidad, el eje del cambio

El proyecto apuesta por la electromovilidad como base del futuro del transporte en la CDMX. Se desarrollarán cerca de 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada, incluyendo:

  • 100 km de nueva infraestructura eléctrica

  • 50 km de mantenimiento del Metro

  • 34 km de ciclovías

Se busca reducir hasta 30% los tiempos de espera en el transporte público / FB: @ClaraBrugadaM

Estas obras beneficiarán a casi medio millón de usuarios adicionales todos los días.

“La etapa que estamos construyendo es la de la electromovilidad. No solo invertimos en infraestructura y tecnología, sino en la sustentabilidad de la ciudad”, afirmó la mandataria.

Metro, Cablebús y nuevas rutas

Entre los proyectos más importantes destacan:

  • Construcción de tres líneas de Cablebús

  • Modernización del Metro (Línea 2, 3 y A)

  • Mejora del Tren Ligero, que será llamado Ruta del Ajolote

  • Nuevas líneas de Trolebús como Huipulco–Universidad

  • Ruta Aeropuerto–Reforma del Metrobús

“El corazón de la movilidad está en el Metro; invertir en él es garantizar bienestar para la población”, puntualizó Brugada.
Desde nuevas rutas eléctricas hasta modernización de estaciones, el plan del gobierno local / FB: @ClaraBrugadaM

Menos tiempo, más eficiencia

El plan también busca reducir hasta 30% los tiempos de espera en el transporte público, gracias a mejoras tecnológicas, nuevas unidades eléctricas y sistemas de control más modernos.

“El objetivo es claro: que la ciudad funcione mejor, que la gente llegue más rápido y con mayor seguridad”, dijo el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García.

Un legado más allá del Mundial

Aunque el Mundial 2026 es el detonante, el gobierno capitalino dejó claro que las obras están pensadas para durar y mejorar la vida diaria de millones de personas.

Desde nuevas rutas eléctricas hasta modernización de estaciones, la CDMX busca consolidarse como una ciudad más eficiente, sustentable y conectada.

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