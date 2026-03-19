CDMX se llena de futbol: construirán 316 canchas rumbo al Mundial 2026 ¡Te decimos dónde están!

A poco más de 80 días del Mundial 2026, la Ciudad de México acelera el paso con una de sus apuestas más ambiciosas: la construcción y rehabilitación de 316 canchas de futbol en toda la capital.

El objetivo no solo es recibir el evento internacional, sino dejar un legado deportivo permanente para millones de capitalinos.

De acuerdo con el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, aunque hasta ahora solo se han inaugurado 13 espacios, más de 200 canchas ya están listas para abrir al público en los próximos días.

Más de 200 canchas ya están listas para abrir al público en los próximos días / FB: @ClaraBrugadaM

¿Dónde están las primeras canchas?

Los primeros espacios ya pueden disfrutarse en distintos puntos de la ciudad:

Deportivo Magdalena Mixiuhca (4 canchas)

Parque Alegría, Iztacalco (2 canchas)

Pueblo de San Lucas, Xochimilco (2 canchas)

Santa María Aztahuacán, Iztapalapa (5 canchas)

Estos espacios incluyen opciones para futbol 11, futbol 7, futbol rápido y multicanchas.

Estos espacios incluyen opciones para futbol 11, futbol 7, futbol rápido y multicanchas / FB: @ClaraBrugadaM

Iztapalapa, la gran ganadora

La alcaldía con mayor número de nuevas canchas será Iztapalapa, con 60 espacios deportivos, seguida por:

Gustavo A. Madero: 48

Venustiano Carranza: 28

Iztacalco: 27

Cuauhtémoc: 21

Mientras que otras demarcaciones también se suman al proyecto con menor número, pero igual impacto comunitario.

La alcaldía con mayor número de nuevas canchas será Iztapalapa / FB: @ClaraBrugadaM

Más que futbol: un legado para la ciudad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dejó claro que estas obras no son solo por el Mundial:

“Todas las obras que estamos haciendo rumbo al Mundial no son temporales; son acciones permanentes que van a servirle a la gente”.

Además de las canchas, el proyecto incluye mejoras en movilidad, repavimentación y transporte, como la modernización del Tren Ligero.

Tecnología y turismo: llega “Xoli”

Como parte de la estrategia para recibir visitantes, también se presentó “Xoli”, un chatbot turístico que funcionará vía WhatsApp en español e inglés, ofreciendo información sobre eventos, rutas y gastronomía en tiempo real.

También se presentó “Xoli”, un chatbot turístico que funcionará vía WhatsApp en español e inglés / FB: @ClaraBrugadaM

Impacto social

Autoridades locales destacan que la recuperación de espacios deportivos busca ofrecer alternativas positivas para jóvenes y fortalecer el tejido social.