A 38 días ¡Entre los seis mejores del mundo! Los dos sextos lugares de la Selección, en México 1970 y México 1986, la mejor posición del Tri en la historia

A tan solo 38 días del arranque del Mundial 2026, la historia de la Selección de fútbol de México vuelve a tomar fuerza con un dato que sigue marcando su techo en Copas del Mundo: el sexto lugar conseguido en México 1970 y México 1986.

Ambas actuaciones, logradas en territorio nacional, representan el punto más alto del Tricolor en la máxima justa, alcanzando los Cuartos de Final, instancia que no ha podido superar hasta ahora.

México 70: el inicio del sueño

En 1970, México organizó su primera Copa del Mundo y firmó una actuación histórica. Por primera vez logró avanzar de la fase de grupos, impulsado por su gente y un futbol que comenzaba a consolidarse a nivel internacional.

El Tri llegó hasta los Cuartos de Final, donde cayó ante Italia por goleada, pero la actuación en aquel Mundial logró colocar a México entre las seis mejores selecciones del torneo, una marca que en su momento rompió cualquier antecedente del futbol mexicano.

La Selección de Brasil celebra tras su victoria 4-1 ante Italia en la Copa del Mundo México 1970 | MEXSPORT

México 86: la consolidación en casa

Dieciséis años después, el país volvió a ser sede y la historia se repitió. Con una generación encabezada por figuras como Hugo Sánchez y Manuel Negrete, México volvió a alcanzar los Cuartos de Final.

El equipo dirigido por Bora Milutinović estuvo cerca de hacer historia grande, pero cayó ante Alemania en una dramática tanda de penales, quedándose nuevamente con el sexto lugar del Mundial.

Estadio Ciudad de México en 1986 | MEXSPORT

El techo del Tri en Copas del Mundo

A lo largo de su historia, México ha participado en múltiples ediciones del Mundial, pero nunca ha logrado superar la barrera de los Cuartos de Final. Sus mejores resultados siguen siendo los obtenidos en 1970 y 1986, ambos como anfitrión.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y nuevamente con el país como sede, la ilusión vuelve a encenderse: ¿podrá el Tricolor romper su propio techo histórico y superar, por fin, el famoso quinto partido?