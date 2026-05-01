A 41 días: Juan Ignacio Basaguren, el primer jugador que convirtió gol al entrar de cambio en la historia de los Mundiales

El Mundial de México 1970 dejó múltiples momentos memorables, pero uno de los más singulares lo protagonizó Juan Ignacio Basaguren, apodado ‘El Fraile’ quien inscribió su nombre en la historia al marcar el primer gol convertido por un jugador que ingresó de cambio en una Copa del Mundo. El hecho ocurrió durante la fase de grupos, en el duelo entre México y El Salvador.

Aquel partido ya estaba ampliamente dominado por el conjunto Tricolor con marcador 3-0 a favor, cuando entrenador Raúl Cárdenas decidió mover sus piezas en la recta final del encuentro, dando ingreso a Basaguren para refrescar el ataque.

El delantero ingresó al terreno de juego cuando faltaban apenas 13 minutos para el final del compromiso, mostrando de inmediato intensidad y disposición para aprovechar cualquier oportunidad. Su participación no pasó desapercibida, ya que se mantuvo activo en la presión alta sobre la defensa rival.

Rusia y México en el partido inaugural de la Copa Mundial 1970 | MEXSPORT

¿En qué momento fue el gol?

Fue al minuto 83 cuando se presentó la jugada que lo llevaría a la historia. En una acción aparentemente controlada por la zaga salvadoreña, se produjo un error en la salida que dejó el balón a merced del atacante mexicano dentro del área.

El guardameta de El Salvador, Raúl Magaña, no logró reaccionar a tiempo tras la equivocación defensiva y terminó regalando el esférico. Basaguren, atento y oportunista, definió con precisión para enviar el balón al fondo de las redes.

Partido inaugural del Mundial de 1970 entre México y la URSS | MexSport

El tanto significó el 4-0 definitivo en favor de México, cerrando una actuación contundente del equipo anfitrión en la fase de grupos. El momento se instaló en los libros históricos de las Copas del Mundo por marcar un hecho nunca antes visto.

El primer Mundial en México fue en 1970 | MEXSPORT

Un hito

Con esta anotación, Basaguren se convirtió en el primer futbolista en marcar en una Copa del Mundo tras ingresar como sustituto, un hito que marcó un precedente en la utilización estratégica de los cambios dentro del futbol internacional.