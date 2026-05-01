Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni hacen historia en el Sahara: México sube al podio del Morocco Desert Challenge

La tripulación integrada por Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni logró una actuación histórica al finalizar segundos de la clasificación general en la categoría de camiones del Morocco Desert Challenge, una de las pruebas más duras del planeta y considerada la más importante del rally raid después del Dakar.

Y no es un dato menor: lo consiguieron en su debut dentro de la categoría.

Pedro de Uriarte sigue en podio tras la sexta etapa del Morocco Desert Challenge

Un podio que vale más de lo que dice el resultado

Durante ocho días, entre dunas, piedra, navegación extrema y jornadas maratónicas, el llamado “Camión México” no solo compitió… se impuso como protagonista.

En un terreno dominado históricamente por estructuras europeas con años de experiencia, la dupla poblana sostuvo ritmo, evitó errores graves y manejó con inteligencia cada etapa.

El premio fue gigantesco: 2º lugar absoluto en la general

Primer podio mexicano en camiones en un rally raid internacional de este nivel

Una de las mejores actuaciones recientes del motorsport mexicano fuera del circuito tradicional

No fue casualidad. Fue preparación, temple y ejecución.

El mexicano Pedro de Uriarte durante la primera etapa del Morocco Desert Challenge, donde subió al podio en camiones | ESPECIAL

La última etapa: rematar el trabajo

El tramo final entre Bouarfa y Saidia fue rápido, plano y peligroso. Justamente el tipo de escenario donde una distracción puede arruinar una semana completa.

Pero los mexicanos cerraron como los equipos grandes: sin nervios y sin regalar nada.

Terminaron segundos en la etapa final, asegurando definitivamente el podio general.

“¡Lo logramos… lo hicimos realidad!”, expresó Uriarte tras cruzar la meta en Saidia.

Y se entiende la emoción.

Hace dos décadas soñaba con competir en un camión desde que terminó un Dakar en moto. Hoy ese sueño no solo se cumplió: terminó con trofeo.

Pedro Uriarte se mantiene en el Top 3 del Rally de Marruecos | ESPECIAL

Mucho más que una medalla

Este resultado no es solo de Uriarte y Vanzinni. También refleja el trabajo del mecánico Max Van Grol, pieza clave en la adaptación de un equipo novato a una categoría ferozmente técnica. Además, deja algo claro: México sí puede competir al máximo nivel en rally raid internacional cuando hay proyecto serio. Lo logrado en Marruecos no debería verse como una anécdota. Debería ser el inicio de algo más grande.

Top 5 – Etapa 8 (Camiones)

#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 01:33’14”

#505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 01:38’04”

#502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 01:39’08”

#506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 01:39’34”

#503 – Darek Lysek / Lukasz Laskawiec / Darek Rodewald — 01:45’23”

Top 5 Final – General (Camiones)

#501 – Kay Huzink / Mark Salomons / Corné Blok — 24:07’56”

#505 – Pedro de Uriarte / Eduardo Vanzinni / Max Van Grol — 25:47’59”

#502 – Martin Van Den Brink / Sienna Van Den Brink / Hans Van Den Brink — 26:02’53”

#506 – Marnix Leeuw / Marije Ettekoven / Bart Gloudemans — 26:34’49”

#503 – Darek Lysek / Lukasz Laskawiec / Darek Rodewald — 28:32’34”

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