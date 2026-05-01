¡De locura! Terry Crews y RoboCop aterrizan en Call of Duty: Black Ops 7 y revientan la Temporada 3 Recargada

Call of Duty vuelve a sacudir a su comunidad con una de sus actualizaciones más llamativas. La Temporada 3 Recargada de Black Ops 7 no solo trae nuevo contenido jugable, también incorpora dos nombres que han encendido el hype: Terry Crews y RoboCop.

El actor estadounidense aparecerá como operador bajo el personaje de “The Replacer”, una figura ya conocida dentro del universo de la franquicia, mientras que RoboCop llegará como parte de un evento especial dentro del juego.

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Una actualización cargada de contenido

Además de estas colaboraciones, la nueva temporada incluye mapas, modos de juego, armas y contenido para multijugador, Zombies y Warzone, consolidándose como una de las expansiones más completas del título.

Entre lo más destacado está la llegada de nuevos escenarios, modos temporales y desafíos, así como recompensas exclusivas para los jugadores que participen en los eventos especiales.

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El factor espectáculo

La inclusión de figuras como Terry Crews y RoboCop responde a la estrategia de la franquicia por mantenerse relevante con colaboraciones llamativas que conectan con distintas generaciones.

En particular, la presencia de Crews retoma su papel icónico en campañas publicitarias de Call of Duty, mientras que RoboCop añade un toque nostálgico con uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop.

Con esta combinación de contenido y espectáculo, Black Ops 7 busca mantener a su comunidad activa y atraer nuevos jugadores, apostando por una fórmula que mezcla jugabilidad con entretenimiento global.