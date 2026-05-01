Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡De locura! Terry Crews y RoboCop aterrizan en Call of Duty: Black Ops 7 y revientan la Temporada 3 Recargada

CAPTURO DE PANTALLA DE COD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:29 - 30 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Temporada 3 Recargada suma colaboraciones inesperadas que ya están dando que hablar en la comunidad

Call of Duty vuelve a sacudir a su comunidad con una de sus actualizaciones más llamativas. La Temporada 3 Recargada de Black Ops 7 no solo trae nuevo contenido jugable, también incorpora dos nombres que han encendido el hype: Terry Crews y RoboCop.

El actor estadounidense aparecerá como operador bajo el personaje de “The Replacer”, una figura ya conocida dentro del universo de la franquicia, mientras que RoboCop llegará como parte de un evento especial dentro del juego.

CAPTURA DE PANTALLA DE COD

Una actualización cargada de contenido

Además de estas colaboraciones, la nueva temporada incluye mapas, modos de juego, armas y contenido para multijugador, Zombies y Warzone, consolidándose como una de las expansiones más completas del título.

Entre lo más destacado está la llegada de nuevos escenarios, modos temporales y desafíos, así como recompensas exclusivas para los jugadores que participen en los eventos especiales.

CAPTURA DE PANTALLA DE COD

El factor espectáculo

La inclusión de figuras como Terry Crews y RoboCop responde a la estrategia de la franquicia por mantenerse relevante con colaboraciones llamativas que conectan con distintas generaciones.

En particular, la presencia de Crews retoma su papel icónico en campañas publicitarias de Call of Duty, mientras que RoboCop añade un toque nostálgico con uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop.

Con esta combinación de contenido y espectáculo, Black Ops 7 busca mantener a su comunidad activa y atraer nuevos jugadores, apostando por una fórmula que mezcla jugabilidad con entretenimiento global.

Lo Último
00:30 A 41 días: Juan Ignacio Basaguren, el primer jugador que convirtió gol al entrar de cambio en la historia de los Mundiales
00:17 Santos define el perfil de su nuevo DT: “agresivo y propositivo” rumbo al Apertura 2026
00:12 Selección Mexicana confirma un par de partidos amistosos contra Australia
00:10 Mundial 2026: Túnez, todo lo que debes saber de la selección africana para la Copa del Mundo
00:06 Estados Unidos presentara a sus seleccionados para el Mundial 2026 con un megaevento en Nueva York
00:04 Portada RÉCORD 01 mayo 2026
23:55 “Fue complicado jugar en la Liga MX”: Allan Saint-Maximin recuerda su paso por el futbol mexicano
23:39 Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni hacen historia en el Sahara: México sube al podio del Morocco Desert Challenge
23:37 ¿Cómo le fue a Pumas la la última vez que visitó de Estadio Azteca?
23:29 ¡De locura! Terry Crews y RoboCop aterrizan en Call of Duty: Black Ops 7 y revientan la Temporada 3 Recargada