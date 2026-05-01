Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“Fue complicado jugar en la Liga MX”: Allan Saint-Maximin recuerda su paso por el futbol mexicano

Allan Saint-Maximin en América | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:55 - 30 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El francés reconoció que su experiencia en México no fue sencilla, marcada por la exigencia física y la altitud

El paso de Allan Saint-Maximin, actual jugador de Leds, por el futbol mexicano fue breve, pero dejó varias reflexiones. El exjugador del América habló sobre lo que significó su etapa en la Liga MX, donde reconoció que no fue un reto sencillo dentro y fuera de la cancha.

Fue muy difícil en México, por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura

Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar... era algo que jamás había visto
Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Un reto físico inesperado

El atacante francés explicó que la altitud fue uno de los factores más complicados durante su adaptación, algo a lo que no estaba acostumbrado en Europa y que impactó directamente en su rendimiento.

Allan Saint-Maximin, fichaje bomba del América | IMAGO7

Durante su paso por América, Saint-Maximin tuvo participación limitada, con pocos partidos disputados, con 3 goles y 2 asistencias, en una etapa en la que no logró consolidarse como la figura estelar dentro del equipo.

A pesar de ello, su experiencia en México le dejó aprendizajes importantes en un contexto competitivo distinto al que había vivido anteriormente.

André Jardine y Allan Saint-Maximin | MEXSPORT
Lo Último
00:30 A 41 días: Juan Ignacio Basaguren, el primer jugador que convirtió gol al entrar de cambio en la historia de los Mundiales
00:17 Santos define el perfil de su nuevo DT: “agresivo y propositivo” rumbo al Apertura 2026
00:12 Selección Mexicana confirma un par de partidos amistosos contra Australia
00:10 Mundial 2026: Túnez, todo lo que debes saber de la selección africana para la Copa del Mundo
00:06 Estados Unidos presentara a sus seleccionados para el Mundial 2026 con un megaevento en Nueva York
00:04 Portada RÉCORD 01 mayo 2026
23:55 “Fue complicado jugar en la Liga MX”: Allan Saint-Maximin recuerda su paso por el futbol mexicano
23:39 Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni hacen historia en el Sahara: México sube al podio del Morocco Desert Challenge
23:37 ¿Cómo le fue a Pumas la la última vez que visitó de Estadio Azteca?
23:29 ¡De locura! Terry Crews y RoboCop aterrizan en Call of Duty: Black Ops 7 y revientan la Temporada 3 Recargada