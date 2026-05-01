“Somos de memoria corta”: Emilio Azcárraga respalda a André Jardine previo a la Liguilla con América

De cara a la Liguilla del Clausura 2026, Emilio Azcárraga dejó claro que en América no hay dudas: el proyecto de André Jardine cuenta con respaldo total. El dirigente azulcrema mostró confianza plena en el cuerpo técnico, jugadores y directiva rumbo a la serie de Cuartos de Final ante Pumas.

El América sabe perfectamente cómo jugar Liguillas. Confío en André, en la plantilla y toda la directiva. El América sabe que tiene que ganar campeonatos sí o sí

André Jardine durante el partido de América contra Atlas | IMAGO 7

“Somos de memoria corta”

Azcárraga también aprovechó para lanzar un mensaje a los críticos del equipo, recordando que muchas veces se pierde de vista lo conseguido en los últimos años.

Somos de memoria corta, y más en un equipo como el América, pero hay que hacer una evaluación de los últimos nueve años, donde nadie ha hecho lo que nosotros

Respaldo con resultados

El directivo destacó la constancia del club, que en la última década ha disputado siete finales y ha conquistado cuatro títulos, incluidos tres de manera consecutiva, además de sumar 17 Liguillas seguidas, reflejo de la estabilidad del proyecto.

Habla del buen trabajo de planeación. A veces no importa si entras más arriba o más abajo, nos ha tocado campeonar en distintas circunstancias

Zendejas y Brian, los goleadores de América | MEXSPORT

Finalmente, también se refirió a los trabajos en el Estadio Azteca, señalando que los partidos recientes han servido como pruebas clave tras su remodelación.

Son ensayos importantes. Hay mucha inversión y trabajo de gente que quiere este estadio, que es de todos los mexicanos

Con este respaldo, América encara la Liguilla con la presión habitual, pero con la tranquilidad de tener el apoyo total de su directiva en busca de un nuevo título.

América buscará el título | MEXSPORT