Toluca vence por primera vez a Tigres y sueña con las Semifinales de la Liga MX Femenil

Ardieron las Amazonas en el infierno. Valeria Martínez le robó los reflectores a Faustine Robert y en el último minuto de partido le atajó un penal a Jennifer Hermoso para firmar el 2-1 en el Estadio Nemesio Diez y darle a Toluca el primer triunfo de su historia ante Tigres en la Liga MX Femenil. Con ello, las Diablas tomaron ventaja en la serie de Cuartos de Final del Clausura 2026.

En los últimos segundos del tiempo de compensación, en un tiro de esquina, Karla Martínez tocó el balón con la mano, acción que las jugadoras de Nuevo León reclamaron de inmediato. La silbante Diana Velázquez fue llamada al VAR y tras revisar la repetición no dudó en sancionar la pena máxima a pesar de las quejas del conjunto mexiquense.

Jugadoras de Toluca en celebración con Valeria Martínez ante Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Sin embargo, Hermoso no supo capitalizar la oportunidad para firmar el empate. Al cobro de la delantera le faltó potencia y se quedó a media altura, además que Valeria Martínez adivinó correctamente la dirección del disparo y se lanzó hacia su costado izquierdo para desviar el tiro con la dos manos. De esta forma, Toluca está a 90 minutos de llegar a Semifinales.

Una remontada a la francesa

La dramática atajada de Martínez selló una noche de ensueño para las Diablas, que remontaron de la mano de Faustine Robert. La mediocampista de 31 años puso el centro para el gol del empate y posteriormente hizo el tanto que le dio la vuelta al marcador, luego de las Amazonas se adelantaron al minuto 43 por medio de Diana Ordóñez.

Antes del tanto de la goleadora amazona, las locales habían mostrado mayor intensidad en el ataque, misma que mantuvieron para la reanudación y obtuvieron su recompensa. Primero fue Eugénie Le Sommer, quien tras un centro de Faustine, remató en el límite del área chica y desvió lo suficiente el balón para colarlo pegado a la base del poste derecho de Cecilia Santiago.

La arquera de Tigres había sido figura en el primer tiempo y en el arranque del segundo, pero en los minutos finales una falla suya le dio el triunfo a las Diablas. Luego de que Mariza perdió el balón en medio campo por un mal control, Robert desbordó por derecha y sorprendió con un disparo a primer poste, donde el esférico se coló por debajo de los brazos de la arquera.

Jugadoras de Tigres en celebración en el partido contra Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Tigres y Toluca?

Con este resultado, las pupilas de Patrice Liar vencieron por primera ocasión a Tigres en la Liga MX Femenil y ahora tratarán de superar por primera vez una primera ronda en Liguilla. Desde el Clausura 2018, cuando disputaron directamente Semifinales, las Diablas no pasan a la segunda etapa de la Fiesta Grande y ahora tratarán de cerrar la eliminatoria en su visita al Estadio Universitario.

El partido en el Volcán está programado para el domingo 3 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Con la victoria de este jueves, a Toluca le basta el empate para sellar su pase a Semifinales, mientras que las dirigidas por Pedro Martínez necesitan un triunfo por la mínima, ya que con el empate en el global avanzan por posición en la tabla.