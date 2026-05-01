Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Estados Unidos presentara a sus seleccionados para el Mundial 2026 con un megaevento en Nueva York

Listas las sedes del próximo Mundial en México y Estados Unidos.
Estephania Carrera
Estephania Carrera 00:06 - 01 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Selección Estadounidense prepara una fiesta histórica para anunciar a sus 26 convocados en el Pier 17 de Manhattan; una celebración abierta al público que marcará el inicio del camino mundialista

La Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer) confirmó que el DT Mauricio Pochettino anunciará la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo. El escenario elegido para este momento histórico será un evento especial en New York City, diseñado para que los aficionados sean los grandes protagonistas.

Este anuncio rompe con la tradición de comunicados de prensa convencionales, convirtiendo la revelación de la plantilla en una celebración pública masiva con transmisión nacional que se llevará a acabo el próximo 26 de mayo.

ROTA MUNDIAL 2026 | RÉCORD
ROTA MUNDIAL 2026 | RÉCORD

El Pier 17: El epicentro del orgullo estadounidense 

El acto se realizará en The Rooftop at Pier 17, ubicado en el emblemático South Street Seaport. Con el puente de Brooklyn y el Skyline de Manhattan como telón de fondo, el comité organizador del Mundial 2026 busca consolidar un ambiente festivo que arrope al conjunto de las "Barras y las Estrellas" antes de la justa.

La experiencia para los fanáticos comenzará a las 13:00 hrs con un Fan Fest que incluirá música en vivo, actividades interactivas y contenido exclusivo del documental de la selección. La jornada culminará con la presentación oficial de los convocados, televisada en todo el país.

Mundial 2026: Así quedaron definidos los Grupos | RÉCORD

Calendario de Estados Unidos en la Fase de Grupos (Grupo D):

  • Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio

  • Estados Unidos vs. Australia – 18 de junio

  • Turquía vs. Estados Unidos – 24 de junio

Es importante recordar que la gran fiesta del futbol comenzará oficialmente el 11 de junio, cuando México y Sudáfrica inauguren el certamen en el Estadio Banorte, dando inicio al primer Mundial de la historia con 48 selecciones nacionales.

Lo Último
00:30 A 41 días: Juan Ignacio Basaguren, el primer jugador que convirtió gol al entrar de cambio en la historia de los Mundiales
00:17 Santos define el perfil de su nuevo DT: “agresivo y propositivo” rumbo al Apertura 2026
00:12 Selección Mexicana confirma un par de partidos amistosos contra Australia
00:10 Mundial 2026: Túnez, todo lo que debes saber de la selección africana para la Copa del Mundo
00:06 Estados Unidos presentara a sus seleccionados para el Mundial 2026 con un megaevento en Nueva York
00:04 Portada RÉCORD 01 mayo 2026
23:55 “Fue complicado jugar en la Liga MX”: Allan Saint-Maximin recuerda su paso por el futbol mexicano
23:39 Pedro de Uriarte y Eduardo Vanzinni hacen historia en el Sahara: México sube al podio del Morocco Desert Challenge
23:37 ¿Cómo le fue a Pumas la la última vez que visitó de Estadio Azteca?
23:29 ¡De locura! Terry Crews y RoboCop aterrizan en Call of Duty: Black Ops 7 y revientan la Temporada 3 Recargada