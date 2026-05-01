Estados Unidos presentara a sus seleccionados para el Mundial 2026 con un megaevento en Nueva York

La Federación de Futbol de Estados Unidos (US Soccer) confirmó que el DT Mauricio Pochettino anunciará la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo. El escenario elegido para este momento histórico será un evento especial en New York City, diseñado para que los aficionados sean los grandes protagonistas.

Este anuncio rompe con la tradición de comunicados de prensa convencionales, convirtiendo la revelación de la plantilla en una celebración pública masiva con transmisión nacional que se llevará a acabo el próximo 26 de mayo.

ROTA MUNDIAL 2026 | RÉCORD

El Pier 17: El epicentro del orgullo estadounidense

El acto se realizará en The Rooftop at Pier 17, ubicado en el emblemático South Street Seaport. Con el puente de Brooklyn y el Skyline de Manhattan como telón de fondo, el comité organizador del Mundial 2026 busca consolidar un ambiente festivo que arrope al conjunto de las "Barras y las Estrellas" antes de la justa.

La experiencia para los fanáticos comenzará a las 13:00 hrs con un Fan Fest que incluirá música en vivo, actividades interactivas y contenido exclusivo del documental de la selección. La jornada culminará con la presentación oficial de los convocados, televisada en todo el país.

Mundial 2026: Así quedaron definidos los Grupos | RÉCORD

Calendario de Estados Unidos en la Fase de Grupos (Grupo D):

Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio

Estados Unidos vs. Australia – 18 de junio

Turquía vs. Estados Unidos – 24 de junio