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Futbol

Santos define el perfil de su nuevo DT: “agresivo y propositivo” rumbo al Apertura 2026

Alejandro Irarragorri Kalb no tuvo una primera buena experiencia como directivo ı Imago7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:17 - 01 mayo 2026
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Alejandro Irarragorri Kalb detalló que el próximo técnico de Santos Laguna deberá respetar el ADN del club

En entrevista con Mediotiempo, Alejandro Irarragorri Kalb, presidente ejecutivo de Santos Laguna, reveló detalles clave sobre el futuro inmediato del equipo de cara al Apertura 2026, en el marco de la inauguración de la Copa Santos Peñoles.

Tras varios días de análisis, la directiva ha acotado la búsqueda del nuevo entrenador, dejando claro que el perfil deberá estar completamente alineado con la identidad del club.

Buscamos un perfil que pueda transmitirle a la afición y al equipo el modelo de juego que estamos buscando: agresivo, propositivo y con una buena estructura defensiva

Búsqueda en fase final

Irarragorri aseguró que el proceso está avanzado y que el anuncio oficial del nuevo estratega podría darse en las próximas dos semanas, una vez que se tomen las decisiones finales junto al área deportiva.

De cara al próximo torneo, el club ya tiene movimientos definidos. Se confirmó el regreso de Eduardo Aguirre y la incorporación de Diego González, quienes se integrarán al plantel para la pretemporada.

Santos Laguna triunfa sobre Rayados l IMAGO7

Sin embargo, la llegada de extranjeros obligará a tomar decisiones importantes en la plantilla. Sobre casos como Pedro Aquino y Anthony Lozano, el presidente fue claro al señalar que deberán ser “inteligentes” en la gestión de plazas internacionales.

Tendremos que pensar en el futuro del club… analizaremos la situación y daremos noticias más adelante
Santos Laguna vs Monterrey l IMAGO7

La base: formación y ADN lagunero

Finalmente, Irarragorri reafirmó el compromiso con la filosofía del club, destacando la importancia de fortalecer el desarrollo de jóvenes talentos y mantener una estructura que nutra constantemente al primer equipo.

El objetivo es claro: volver a las bases que han caracterizado a Santos Laguna y construir un equipo competitivo que represente la identidad lagunera en el Apertura 2026.

Jugadores de Santos en lamento en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Santos en lamento en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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