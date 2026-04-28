¿Quién llega ahora? Santos se queda sin técnico con el regreso de Omar Tapia a fuerzas básicas

Por terreno poco firme avanza Santos ya finalizado el Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto lagunero fue el peor equipo de la Fase Regular con 13 puntos, uno menos que Puebla, por lo que ya piensa en su renovación y reestructuración rumbo al Apertura 2026, en el cual estrenará técnico.

Por medio de un comunicado de prensa, el club de Torreón anunció que Omar Tapia regresará a sus labores con los equipos de fuerzas básiccas. Con ello, comienza la búsqueda de un nuevo estratega por parte de la directiva comandada por Gonzalo Pineda.

Jugadores de Santos en lamento en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Omar Tapia se queda en Santos, deja al primer equipo

Después de comenzar el torneo con seis partidos sin victoria, cinco derrotas y un empate, Santos tomó la decisión de cesar a Francisco Rodríguez Vílchez. Tapia Jaramillo tomó las riendas del equipo, pero no puedo corregir el rumbo por completo, con solo tres triunfos y dos empates en 11 juegos.

Concluido el torneo, el club decidió que regrese a las categorías inferiores, para comenzar un proceso por completo nuevo el próximo semestre. "Club Santos Laguna informa que Omar Tapia se reincorpora a la Dirección de Fuerzas Básicas, puesto clave dentro de la estructura deportiva institucional, tras su etapa como director técnico interino del primer equipo".

Francisco Rodríguez Vílchez con Santos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"Su experiencia, trayectoria e involucración en la formación de talento continuarán siendo fundamentales para fortalecer los procesos de desarrollo de la Cantera Guerrera. Esta decisión forma parte de la evolución del proyecto deportivo del club, con el objetivo de consolidar su modelo deportivo institucional basado en el desarrollo integral", se lee en el comunicado de los Guerreros.

Por otra parte, el equipo también reconoció "el compromiso, profesionalismo y dedicación mostrados por Omar Tapia durante su gestión como director técnico interino del primer equipo". Finalmente, señaló que "la designación del nuevo director técnico del primer equipo será comunicada una vez concluido el proceso correspondiente".

Omar Tapia con Santos Laguna en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Quién llega al banquillo de Santos?

Aunque apenas el club confirmó la decisión de hacer el cambio en la dirección técnica, ya empezaron a circular algunos nombres en distintos medios locales. Renato Paiva, quien en México ya dirigió a León y Toluca, es uno de los primeros señalados y hay reportes que afirman que ya se entrevistó con Grupo Orlegi en España.