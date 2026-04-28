PSG vence a Bayern Munich, pero deja abierta la eliminatoria en Champions League

Dos veces marcó Khvicha Kvaratskhelia y dos veces lo hizo Ousmane Dembélé, con lo que PSG se sintió con el boleto seguro para la Final -seguna al hilo- de la Champions League. Sin embargo, Bayern Munich se negó a morir y en lapso de tres minutos Dayot Upamecano y Luis Díaz aparecieron para mantener a los bávaros con vida en la eliminatoria a pesar de la derrota en la visita al Parque de los Príncipes.

Ousmane Dembélé en celebración en el partido de PSG contra Bayern Munich en Champions League | AP

El atacante georgiano y el último ganador del Balón de Oro marcaron su doblete al minuto 57 y 59', y parecía que los visitantes estaban en la lona con el marcador 5-2 en contra, pero en dos desatenciones defensivas los alemanes firmaron el 5-4. El primer tanto llegó en pelota parada, cuando Upamecano desvió apenas por poco el centro de Joshua Kimmich le devolvió la vida a los de Vincent Kompany al 66'.

Tres minutos más tarde, en una implecable demostración de gran técnica individual, Luis Díaz acortó la diferencia a solo un gol. Dentro del área, el colombiano bajó con parte externa un servicio largo de Harry Kane y, luego de una primera finta sobre Marquinhos, definió con potencia frente a Matvéi Safónov, que poco pudo hacer para desviar el disparo del sudamericano.

Pese a los nueve goles en el marcador, ninguno de los dos equipos quitó el pie del acelerador y ambos tuvieron una oportunidad más para marcar. Por los locales, Senny Mayulu sacó un disparo que dejó temblando el travesaño al minuto 86. Mientras que los visitantes se quedaron cerca del empate tras un remate de Kimmich que William Pacho despejó en la línea. Al final, PSG selló la victoria, pero Bayern ya no tendrá que buscar una remontada épica.

PSG vs Bayern Munich se quedó a dos goles de la historia

El encuentro en la capital francesa no quedó a deber en goles y emociones, con dos de los mejores equipos esta temporada en Champions League que no quisieron ceder ni un poco de terreno. El conjunto bávaro se adelantó al minuto 17 gracias a un penal convertido por Harry Kane, pero le duró poco tiempo la alegría y al 24' llegó el empate gracias a Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia en celebración en el partido de PSG contra Bayern Munich en Champions League | AP

Superada la media hora de juego, al 33', Joao Neves le dio la vuelta al marcador en un tiro de esquina, pero Michael Olise mantuvo a Bayern en la pelea con su tanto al 41'. En la compensación, llegó la polémica cuando se sancionó una mano dentro del área contra Alphonso Davies, a pesar de que el esférico le pegó primero en el cuerpo al canadiense. Dembélé no perdonó y PSG se fue al descanso 3-2 arriba en el marcador.

Para la segunda mitad llegaron cuatro goles más, dos por bando, y el partido finalizó con un total de nueve anotaciones. Con ello, este compromiso se quedó a uno de igualar el 2-8 entre los bávaros y Barcelona en agosto de 2020 en Cuartos de Final, el cual es -hasta ahora- el partido con más goles (10) en Fase Final en la Champions League; por lo que si hubieran caído las anotaciones de Mayulu y Kimmich, se habría escrito un nuevo capítulo en la historia del torneo.

Upamecano celebra con Bayern Munich ante PSG en la Champions League | AP

¿Cuándo será el partido de vuelta en la Champions League?

Después de este disputado encuentro, PSG y Bayern Munich se reencontrarán el próximo miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Allianz Arena para definir al segundo finalista del torneo. Para avanzar, al club de la Ligue 1 le basta el empate, mientras que el de la Bundesliga necesita ganar por un gol para empatar el global y por dos para remontar la serie.