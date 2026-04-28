Julián Álvarez ya comunicó a Atlético de Madrid su intención de irse a Barcelona

La Temporada 2025-26 todavía no llega a su fin, pero los movimientos para el mercado de verano empiezan a gestarse. En el caso de LaLiga, Barcelona tiene su mira fija en Julián Álvarez, a pesar de que el argentino tiene contrato vigente con Atlético de Madrid hasta junio de 2030.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

Desde hace varios meses se sabe del interés del conjunto blaugrana en la 'Araña' y a pesar de que fue una pieza clave en la eliminación del Barça tanto en Copa del Rey como en Champions League ante los Colchoneros, el interés no ha menguado. Y en ese contexto, por parte del jugador también hay un gran interés en llegar al equipo dirigido por Hansi Flick.

Julián Álvarez ya le hizo saber a la directiva su interés en ir a Barcelona

De acuerdo con información de El Chiringuito, el jugador argentino ya se acercó con la cúpula rojiblanca para externar su deseo de fichar con los culés. "Julián ha dado un paso para mí importantísimo. Julián le ha comunicado al Atlético que quiere irse al Barça", señaló Jose Alvarez Haya en el mencionado programa.

Julián Álvarez en el partido de Champions League de Atlético de Madrid contra Barcelona | AP

"Y a mí lo que me cuentan es que ya hay contactos mediante intermediarios para hablar de cifras y letras", añadió la fuente mencionada. Por ahora, quedan cinco jornadas para que concluya la temporada en LaLiga, además de que Atlético tiene pendiente la Semifinal de Champions League contra Arsenal, por lo que las negociaciones pueden prolongarse.

Además, la celebración de la Copa del Mundo 2026 también será un factor a considerar. Julián está previsto como uno de los jugadores que conformarán la lista de la Selección de Argentina, por lo que su participación en el torneo de la FIFA puede influir en el costo que ponga Atlético para liberar su carta.

¿Cuánto tendría que pagar Barcelona por Julián Álvarez?

Para la entidad culé, el argentino es la primera opción para sustituir a Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza el 30 de junio. Según Mundo Deportivo, incluso si el polaco renueva contrato y se queda, será como suplente.

En ese contexto, Barcelona está dispuesto a negociar por los derechos de Álvarez, pero se puso un tope de 100 millones de euros para ficharlo. Dependerá de Atlético si acepta traspasarlo por esa cantidad, aunque por ahora la prioridad es llegar a la Final de Champions League.