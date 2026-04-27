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Futbol

Lewandowski dejará al FC Barcelona al finalizar la temporada

Robert Lewandowski en la derrota del Barcelona ante el Atleti I AP
Ramiro Pérez Vásquez 10:12 - 27 abril 2026
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Reporte confirma la salida del polaco del conjunto Blaugrana

La novela de Robert Lewandowski y su posible salida del FC Barcelona tendría rumbo definido, tras reportes desde Europa, en la que se afirma que el delantero polaco se irá de la institución Blaugrana cuando finalice la temporada en España.

De acuerdo a Guillem Balague de la BBC Sport resalta que el el jugador de 37 años ya no estará en los planes del club y quedará libre en busca de otro rumbo. Cabe mencionar, que el exjugador del Bayern Munich no tendrá participación en el Mundial 2026 tras la la eliminación de Polonia ante Suecia en el reciente Repechaje.

La situación contractual de Lewandowski sigue siendo un factor clave. El club catalán le propuso una renovación con una reducción considerable en su salario, tomando en cuenta que el delantero está próximo a cumplir 38 años. Esta condición ha abierto la puerta a evaluar otras alternativas fuera de LaLiga.

Robert Lewandowski celebrando un nuevo gol en la Champions League | AP

Equipos de la Serie A como la Juventus y el Milan han mostrado interés en hacerse con sus servicios. A ello se suma la insistencia de ligas emergentes como la MLS y el futbol saudí, que buscan sumar a una figura de su trayectoria y reconocimiento internacional.

El atacante, que atraviesa su cuarta temporada con el Barcelona, acumula 118 goles desde su llegada en 2022 procedente del Bayern Munich. Su rendimiento lo mantiene como una pieza relevante, aunque el club también analiza su proyecto a futuro.

Lewandowski en el partido de Barcelona contra Villarreal | AP
Lewandowski en el partido de Barcelona contra Villarreal | AP

¿En dónde estuvo el problema para continuar?

La situación contractual de Lewandowski sigue siendo un factor clave. El club catalán le propuso una renovación con una reducción considerable en su salario, tomando en cuenta que el delantero está próximo a cumplir 38 años. Esta condición ha abierto la puerta a evaluar otras alternativas fuera de LaLiga.

Robert Lewandowski en lamento en la derrota contra Girona en LaLiga | AP
Robert Lewandowski en lamento en la derrota contra Girona en LaLiga | AP

¿Quién será su reemplazo?

Julián Álvarez es el nombre que más fuerte suena para reemplazar a Robert Lewandowski. De momento, el delantero argentino tiene contrato con Atlético de Madrid hasta junio de 2030. Sin embargo, de acuerdo con Mundo Deportivo, ya dejó abierta la puerta a su salida en el mercado de transferencias del próximo verano.

Para la entidad culé, el argentino es la primera opción para sustituir a Robert Lewandowski, cuyo contrato finaliza el 30 de junio, resaltó Mundo Deportivo. En ese contexto, Barcelona está dispuesto a negociar por los derechos de Álvarez, pero se puso un tope de 100 millones de euros para ficharlo. Dependerá de Atlético si acepta traspasarlo por esa cantidad.

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