¡A un paso del título! Barcelona vence a Getafe y acaricia el campeonato en LaLiga

El FC Barcelona ha dado un paso que parece definitivo hacia el título de Liga tras imponerse por 0-2 al Getafe en el Coliseum. En un partido marcado por el control azulgrana y la efectividad en momentos clave, el conjunto catalán supo aprovechar el tropiezo del Real Madrid ante el Betis para ampliar su ventaja a 11 puntos, dejando el campeonato prácticamente visto para sentencia cuando solo quedan 15 unidades por disputarse.

Lo más destacable de esta victoria fue la capacidad del equipo para sobreponerse a las bajas de peso. El Barcelona afrontó este compromiso sin dos de sus piezas más desequilibrantes, Raphinha y Lamine Yamal, quienes quedaron fuera de la convocatoria debido a sus respectivas lesiones. Pese a carecer del desborde habitual de sus extremos titulares, la profundidad de la plantilla permitió a Hansi Flick reorganizar el ataque con éxito, demostrando que el bloque está por encima de las individualidades en este tramo final de la temporada.

Bacelona vs Getafe | AP

IMPORTANTE VICTORIA

El encuentro comenzó con un Barcelona dominante pero impreciso en el último toque. Robert Lewandowski y Dani Olmo avisaron temprano, pero la muralla local se mantuvo firme durante gran parte del primer tiempo. No fue hasta el borde del descanso cuando se rompió la igualdad en una transición eléctrica. Al minuto 44, Fermín López culminó un contraataque letal con un remate de derecha desde el corazón del área para poner el 0-1, justificando su presencia en el once inicial.

En la segunda mitad, la entrada de Marcus Rashford en el minuto 59 resultó providencial. El delantero inglés solo necesitó catorce minutos en cancha para firmar el 0-2 definitivo con un potente disparo desde fuera del área tras un nuevo contraataque. A partir de ese momento, el Barcelona gestionó la posesión con inteligencia, asegurando tres puntos que valen medio título.

Barcelona vs Getafe | AP

SENTENCIAN LALIGA

Con este resultado, la distancia de 11 puntos sobre el Real Madrid parece insalvable a falta de cinco jornadas. El equipo blaugrana ha sabido navegar las dificultades físicas de su plantilla para mantenerse firme en la cima. Ahora, el escenario es inmejorable.

Una combinación de resultados podría coronar al Barcelona la próxima jornada, sin embargo, también está el escenario sobre la mesa de conseguir el título con una victoria sobre el Madrid en El Clásico el próximo 10 de mayo