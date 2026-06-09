¿Qué relación tuvo Bill Gates con Jeffrey Epstein? El magnate comparece ante el Congreso

El nombre de Bill Gates vuelve a ocupar titulares en Estados Unidos. El fundador de Microsoft comparecerá este miércoles ante la Cámara de Representantes como parte de las investigaciones que continúan desarrollándose en torno al caso de Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores y una de las figuras más controvertidas de las últimas décadas.

La comparecencia se realizará a puerta cerrada y forma parte de los trabajos que desarrolla el Comité de Supervisión del Congreso estadounidense, organismo que busca esclarecer los vínculos que diversas personalidades mantuvieron con Epstein antes de su muerte en 2019.

Aunque Gates ha insistido durante años en que su relación con el financiero fue limitada y que nunca participó en actividades ilícitas, la aparición de su nombre en documentos relacionados con el caso ha mantenido el tema bajo la atención pública.

El dueño Microsoft comparecerá sobre su relación con Jeffrey Epstein / FB: @BillGates

¿Por qué declarará Bill Gates?

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, el empresario responderá preguntas relacionadas con la naturaleza de su relación con Jeffrey Epstein, así como sobre diversos encuentros que ambos sostuvieron durante la década pasada.

La comparecencia ocurre meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos más de tres millones de páginas de documentos vinculados al caso Epstein. Entre el material difundido se encontraban fotografías, videos, registros y referencias a numerosas figuras públicas, entre ellas Bill Gates.

El objetivo del Comité de Supervisión es determinar qué tipo de relación existió entre el magnate tecnológico y el financiero, así como conocer detalles sobre las reuniones que sostuvieron antes de que Epstein volviera a enfrentar problemas judiciales.

Los empresarios se reunieron en varias ocasiones y se revelaron fotos de los encuentros / Especial

Correos ponen a Gates bajo los reflectores

Uno de los elementos que más controversia ha generado dentro del caso son una serie de correos electrónicos atribuidos a Jeffrey Epstein y que fueron mencionados en investigaciones previas.

Según la información difundida, en 2013 Epstein se habría enviado mensajes a sí mismo en los que aseguraba tener conocimiento de una supuesta relación extramarital de Gates. Además, los documentos señalaban que el financiero afirmaba que el fundador de Microsoft buscaba antibióticos para tratar una enfermedad de transmisión sexual y administrarlos a su entonces esposa, Melinda French Gates, sin que ella lo supiera.

Las acusaciones provocaron una fuerte reacción por parte del empresario, quien rechazó categóricamente dichas versiones y cuestionó la autenticidad de la información.

"Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", dijo.

Gates ha reiterado en diversas ocasiones que las afirmaciones contenidas en esos documentos carecen de sustento y que nunca ocurrieron los hechos descritos.

Bill Gates también escribía correos a Epstein, los cuales están bajo investigación / FB: @BillGates

Bill Gates admite reunión con Epstein

A lo largo de los últimos años, el cofundador de Microsoft ha reconocido públicamente que mantuvo contacto con Jeffrey Epstein después de que éste ya había enfrentado acusaciones por delitos sexuales.

Sin embargo, Gates sostiene que aquellas reuniones tuvieron como propósito explorar posibles proyectos filantrópicos y que nunca derivaron en ninguna colaboración formal. El magnate ha señalado que considera un error haber mantenido contacto con Epstein y ha expresado públicamente su arrepentimiento por esa decisión.

El empresario aseguró que lamentaba "cada minuto" que pasó con Epstein, e insistió en que fue "una insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que este hizo sobre él en los documentos eran "falsas".

Asimismo, explicó que conoció a Epstein en 2011 y que coincidió con él en varias cenas y reuniones, aunque negó haber visitado la famosa isla privada del financiero en las Islas Vírgenes, uno de los lugares más mencionados dentro de las investigaciones.

Jeffrey murió antes de saber sus relaciones con gente poderosa y posibles casos de explotación sexual / Especial

Las declaraciones de Melinda Gates

La polémica sobre los encuentros entre Gates y Epstein también cobró relevancia después de que Melinda French Gates, exesposa del empresario, hablara públicamente sobre el tema.

Durante entrevistas realizadas tras su divorcio, Melinda reconoció sentirse incómoda por la relación que su entonces esposo mantuvo con Epstein y señaló que existían aspectos que merecían una explicación más amplia.

Las declaraciones generaron un nuevo debate mediático sobre el alcance real de los contactos entre ambos personajes y contribuyeron a que el tema permaneciera vigente incluso años después de la muerte del financiero.

Gates se reunirá a puerta cerrada en la Cámara de Representantes / FB: @BillGates

Otras figuras también han comparecido

Bill Gates no es la única personalidad que ha sido llamada a declarar dentro de las investigaciones relacionadas con Epstein.

Ante el Comité de Supervisión del Congreso ya han comparecido otras figuras políticas de alto perfil, incluyendo al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, entre otros personajes cuyos nombres aparecieron vinculados a distintos aspectos del caso.

Las autoridades han insistido en que la aparición de una persona en documentos relacionados con Epstein no implica necesariamente responsabilidad penal o participación en actividades ilícitas, pero consideran importante esclarecer la naturaleza de las relaciones que mantuvo el financiero con políticos, empresarios y celebridades.

Un caso que sigue generando preguntas

A pesar de los años transcurridos desde la muerte de Jeffrey Epstein, el caso continúa provocando investigaciones, revelaciones y comparecencias que mantienen el interés público en torno a una red de contactos que alcanzó a algunas de las personas más influyentes del mundo.

La declaración de Bill Gates representa uno de los episodios más relevantes de esta nueva etapa de investigación, debido al peso que tiene el empresario dentro de los ámbitos tecnológico, económico y filantrópico a nivel internacional.