Contra

Colocan estatua de Trump y Jeffrey Epstein estilo Titanic en Washington

La figura es una referencia directa al momento icónico del filme de 1997 / AP
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:00 - 10 marzo 2026
Una instalación artística satírica colocada en el National Mall critica la antigua relación entre el expresidente y el financiero acusado de abuso sexual

Una polémica instalación artística apareció esta semana frente al Capitolio de Estados Unidos y rápidamente captó la atención de turistas, curiosos y usuarios de redes sociales. Se trata de una estatua que muestra al presidente Donald Trump junto al fallecido financiero Jeffrey Epstein, recreando una de las escenas más famosas de la película Titanic.

La escultura fue colocada en el National Mall, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Washington D.C., y lleva por título “King of the World”, una referencia directa al momento icónico del filme de 1997 en el que los protagonistas se colocan en la proa del barco.

En la base de la pieza se encuentra una placa que explica el concepto de la obra: “La trágica historia de amor entre Jack y Rose se desarrolló entre viajes lujosos, fiestas desenfrenadas y bocetos secretos de desnudos”, señala el texto. “Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein”.

Los turistas no dejaron de tomarle fotos a la estatua de los polémicos personajes / AP

Una obra de protesta que genera reacciones

La escultura fue instalada por Secret Handshake, un colectivo anónimo que se ha hecho conocido por colocar obras de protesta política en espacios públicos de Estados Unidos. De acuerdo con reportes, varios turistas se detuvieron para fotografiar la figura, que también estaba rodeada de pancartas con imágenes de ambos personajes y la frase “Make America Safe Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser seguro).

No es la primera vez que este grupo provoca debate con sus intervenciones. En el pasado ya colocaron otras piezas satíricas, como una estatua de excremento para criticar a los participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero y una réplica gigante de la supuesta carta de cumpleaños que Trump habría enviado a Epstein.

La escultura fue instalada por Secret Handshake, un colectivo anónimo / AP

El vínculo entre Trump y Epstein

La instalación vuelve a poner sobre la mesa la relación entre Trump y Epstein, la cual ha sido objeto de debate durante años. Ambos compartieron círculos sociales en Nueva York y Florida durante la década de los noventa y principios de los 2000.

En 2002, el entonces empresario habló sobre Epstein en una entrevista para la revista New York y lo describió como un “tipo estupendo”, asegurando que era divertido pasar tiempo con él.

Trump ha afirmado que se distanció del financiero alrededor de 2004, tras una disputa relacionada con una propiedad en Palm Beach. Según su versión, posteriormente lo expulsó de su club Mar-a-Lago al considerar que era “repulsivo”.

La relación entre Trump y Epstein se vuelva a poner sobre la mesa por su relación amistosa / AP

Sin embargo, el tema ha vuelto a cobrar relevancia luego de que documentos judiciales, registros de vuelo y testimonios mencionaran el nombre del expresidente dentro del contexto del caso Epstein, lo que ha mantenido el asunto bajo escrutinio público.

