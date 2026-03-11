¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia

Triunfo agridulce. América dio un paso firme en los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup al vencer 0-1 a Philadelphia Union en el duelo de Ida. Con un gol de Raphael Veiga, los dirigidos por André Jardine ganaron el encuentro, consiguieron un tanto de visitante y llegarán con ventaja al Estadio Azulcrema. Sin embargo, la victoria se vio opacado por la lesión de Luis Ángel Malagón, quien podría estar fuera alrededor de seis meses.

América vence 1-0 a Philadelphia | MEXSPORT

En los primeros minutos, ningún equipo tenía superioridad en el terreno de juego. Incluso, las opciones de gol fueron escasas, pues ni siquiera había aproximaciones de alguno de los dos clubes al arco rival. Sin embargo, una gran jugada colectiva de las Águilas terminó en el segundo gol de la campaña de uno de los refuerzos brasileños.

VEIGA DA EL TRIUNFO AL AMÉRICA

Al minuto 20, luego de una jugada por la banda izquierda, Brian Rodríguez asistió a Raphael Veiga. El mediocampista brasileño, en medio de dos defensas rivales, recibió con la pierna derecha y con la zurda remató con potencia. A pesar de que su disparo pegó en el travesaño, el esférico terminó por meterse al área rival, para así poner el marcador 0-1 a favor de los de Coapa con el segundo tanto del ‘23’ azulcrema en la campaña.

Tras esto, América tomó un poco más la iniciativa en el campo, pues de inmediato tuvieron dos aproximaciones más de gol. Una de ellas estuvo cerca de terminar en el 0-2, pues desde la banda derecha Alejandro Zendejas dribló a dos rivales, recortó hacia adentro y remató a segundo poste, pero el balón se fue apenas por un lado del arco rival. Por lo tanto, la Águilas aún ganaban por la mínima. Instantes después, una mala noticia llegó para el equipo mexicano.

Raphael Veiga celebra gol con América | MEXSPORT

MALAGÓN SUFRE IMPORTANTE LESIÓN

Al minuto 37, Luis Ángel Malagón cayó tendido en el terreno de juego por una lesión en el tendón de Aquiles. Tras esto, el arquero mexicano no pudo continuar y prácticamente está descartado para el resto del torneo, así como para la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana. En su lugar, Rodolfo Cota fue el encargado de cubrir el arco.

Luego de esta desafortunada lesión, el primer tiempo finalizó con una ventaja mínima para las Águilas. Para la segunda parte, América parecía golpeado anímicamente por la lesión de Malagón. Aunado a esto, Philadelphia realizó modificaciones en busca del empate. Sin embargo, la falta de contundencia en el equipo estadounidense terminó por costarles la derrota.

Indiana Vassilev se perdió un mano a mano con Cota, mientras que Milan Iloaky al menos se perdió dos jugadas más de gol. Tras las fallas del equipo de la Major League Soccer, los dirigidos por André Jardine aguantaron el asedio ofensivo de los minutos finales y consiguieron un triunfo que los pone cerca de clasificar a los Cuartos de Final.

Luis Ángel Malagón sufre lesión con América | MEXSPORT