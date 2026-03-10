Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"

Bounou es una de las figuras del Al-Hilal | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 14:24 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El portero de Marruecos ha dado una declaración que ilusiona a la afición americanista para el futuro

A lo largo de su historia, America se ha caracterizado por tener buenos porteros, los cuales al marcharse, han dejado una sensación de vacío en la afición de las Águilas. Es por ello que las recientes palabras de Yassine Bounou, guardameta titular de la Selección de Marruecos, han puesto a pensar a los azulcremas.

Aunque actualmente se encuentra en la Liga Profesional Saudí como parte del Al-Hilal, equipo que está plagado de estrellas, el marroquí no ha descartado en algún momento llegar al futbol mexicano, ya que incluso tiene en mente el club por el que le gustaría fichar.

Bounou en el Mundial de Clubes con Al-Hilal | MexSport

Un marroquí azulcrema

Bounou participó recientemente como invitado del podcast Miro de Atrás, el cual es protagonizado por Nahuel Guzmán; como parte de sus declaraciones, el portero de Marruecos fue muy sincero al expresar que sí sigue la Liga MX, pero eso no fue todo, ya que no titubeó al decir cuál es el club que más le gusta en el balompié azteca.

A mí siempre el Club América me gustó, muchas veces cuando veía un par de partidos el club me gustaba. Por vos (Nahuel Guzmán), obviamente tengo que hinchar por Tigres. Me acuerdo que de chico cuando vendían las camisetas en Marruecos la de América estaba, es un club que destaca en lo internacional, pero bueno, también están otros como Tigres o Chivas, por supuesto.

Este solo ha sido uno de los temas que se han tocado en la participación del marroquí en el podcast, donde también compartió momentos de su vida tanto laboral como personal. Este contenido se grabó en línea, caso contrario a la participación de Lionel Messi, quien sí estuvo frente a frente con el 'Patón' y su compañero de programa.

¿Cuál es el presente de Bounou con su equipo?

Tras su salida del Sevilla, el último equipo europeo en su carrera hasta ahora, Yassine Bounou llegó a la Liga de Arabia Saudita con el Al-Hilal, quienes lo han mantenido durante los últimos tres años como su portero titular, además de formar parte de un club que cuenta con figuras de la talla de Theo Hernández, Rúben Neves o más recientemente, Karim Benzema.

Con el cuadro saudí, el marroquí ha ganado una vez el trofeo de portero del año, una vez la liga de Arabia Saudita y dos veces la Supercopa del país. Actualmente, los dirigidos por Simone Inzaghi se encuentran en la tercera posición de la tabla, a tres puntos del líder Al-Nassr.

Bounou con César Arturo Ramos | MexSport

Su contrato con el equipo terminará en junio de 2028, por lo que aún le restan tres años; sin embargo, podría ser contratado por alguien más en el transcurso del tiempo.

Últimos videos
Lo Último
14:55 ¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?
14:43 ¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla
14:41 Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz
14:39 WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
14:24 Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
13:56 ¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar
13:50 ¿Se viste de blanco? Mauricio Pochettino respondió a los rumores que lo vinculan con Real Madrid
13:46 ¡Pega primero! Galatasaray vence al Liverpool en la Ida de Octavos de Final de Champions League
13:45 Carlos Alcaraz logra una hazaña asombrosa: ¡70 victorias en 75 partidos!
13:41 Ricardo Hill, actor de "La Hora Pico", confiesa que ha tenido pensamientos suicidas por su grave enfermedad
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?
Contra
10/03/2026
¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?
¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla
Contra
10/03/2026
¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla
Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz
Contra
10/03/2026
Donald Trump amenaza con golpear “20 veces más fuerte” a Irán si bloquea el petróleo en el Estrecho de Ormuz
WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
Opinión
10/03/2026
WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
Futbol
10/03/2026
Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar
Contra
10/03/2026
¿Habrá clases el viernes 13 de marzo de 2026 en México? Esto dice el calendario escolar