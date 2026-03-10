Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"

A lo largo de su historia, America se ha caracterizado por tener buenos porteros, los cuales al marcharse, han dejado una sensación de vacío en la afición de las Águilas. Es por ello que las recientes palabras de Yassine Bounou, guardameta titular de la Selección de Marruecos, han puesto a pensar a los azulcremas.

Aunque actualmente se encuentra en la Liga Profesional Saudí como parte del Al-Hilal, equipo que está plagado de estrellas, el marroquí no ha descartado en algún momento llegar al futbol mexicano, ya que incluso tiene en mente el club por el que le gustaría fichar.

Un marroquí azulcrema

Bounou participó recientemente como invitado del podcast Miro de Atrás, el cual es protagonizado por Nahuel Guzmán; como parte de sus declaraciones, el portero de Marruecos fue muy sincero al expresar que sí sigue la Liga MX, pero eso no fue todo, ya que no titubeó al decir cuál es el club que más le gusta en el balompié azteca.

A mí siempre el Club América me gustó, muchas veces cuando veía un par de partidos el club me gustaba. Por vos (Nahuel Guzmán), obviamente tengo que hinchar por Tigres. Me acuerdo que de chico cuando vendían las camisetas en Marruecos la de América estaba, es un club que destaca en lo internacional, pero bueno, también están otros como Tigres o Chivas, por supuesto.

Este solo ha sido uno de los temas que se han tocado en la participación del marroquí en el podcast, donde también compartió momentos de su vida tanto laboral como personal. Este contenido se grabó en línea, caso contrario a la participación de Lionel Messi, quien sí estuvo frente a frente con el 'Patón' y su compañero de programa.

¿Cuál es el presente de Bounou con su equipo?

Tras su salida del Sevilla, el último equipo europeo en su carrera hasta ahora, Yassine Bounou llegó a la Liga de Arabia Saudita con el Al-Hilal, quienes lo han mantenido durante los últimos tres años como su portero titular, además de formar parte de un club que cuenta con figuras de la talla de Theo Hernández, Rúben Neves o más recientemente, Karim Benzema.

Con el cuadro saudí, el marroquí ha ganado una vez el trofeo de portero del año, una vez la liga de Arabia Saudita y dos veces la Supercopa del país. Actualmente, los dirigidos por Simone Inzaghi se encuentran en la tercera posición de la tabla, a tres puntos del líder Al-Nassr.

