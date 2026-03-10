¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo

¡Maguito tricolor! El llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana es inminente y el debut del jugador nacido en España podría darse en la próxima Fecha FIFA. El exfutbolsita de América, quien se ha ganado su lugar en Real Betis en LaLiga, realizó recientemente el 'One Time Switch', por lo que es elegible para ser llamado por Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026.

FMF prepara llamado de Álvaro Figaldo a la Selección Mexicana

De acuerdo con información de David Medrano, la Federación Mexicana de Futbol (FMF), por medio de la dirección de selecciones nacionales, ya envió un comunicado al club bético para "apartar la convocatoria de Alvaro Fidalgo para los juegos ante Portugal y Bélgica" y señaló que el apartado "es requisito indispensable para convocatorias de quienes juegan fuera del país".

Álvaro Fidalgo ante Rayo Vallecano en LaLiga | AFP

Esta información trasciende luego de que el pasado domingo 8 de marzo, el 'Vasco' Aguirre estuvo presente en el partido de Betis contra Getafe en la Jornada 27 de LaLiga. A pesar de que el equipo de Manuel Pellegrini sufrió una derrota 2-0, la presencia del seleccionador mexicano en las tribunas confirmó el interés de llamar a Fidalgo para los próximos compromisos del combinado azteca.

La posibilidad de convocar a Fidalgo se manejó desde que el jugador nacido español estaba en América en la Liga MX. No obstante, tomó mayor fuerza tras su salida a la Primera División de España, donde ha disputado cinco partidos con un gol en liga, además de un juego disputado en Copa del Rey.

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP

¿Cuándo enfrentará México a Portugal y Bélgica?

El compromiso del Tri ante el combinado luso está programado para el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Dicho partido se disputará en el Estadio Azteca, mientras que el juego ante Bélgica está previsto para disputarse en el Soldier Field, en Chicago, el martes 31 de marzo en el mismo horario.

Álvaro Fidalgo en el Getafe vs Betis | Grosby Group | AP