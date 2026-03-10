Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Madrid siempre es favorito": Arbeloa externa su confianza previo al partido ante Manchester City en la Champions

Álvaro Arbeloa en el banquillo de Real Madrid durante un partido de LaLiga | AP
Álvaro Arbeloa en el banquillo de Real Madrid durante un partido de LaLiga | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:10 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El estratega español aseguró que el conjunto merengue no debe sentirse menos ante ningún rival

Con la confianza de un campeón. Real Madrid disputará este miércoles el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League, instancia en la cual se enfrentará a Manchester City. Será la quinta temporada al hilo en la cual los Merengues y los Citizens se enfrenten en Fase Final, además que será su segundo cruce en la actual campaña, luego de que se vieron las caras en Jornada 6 de la Fase de Liga.

Álvaro Arbeloa durante el partido de Real Madrid contra Celta | AP
Álvaro Arbeloa durante el partido de Real Madrid contra Celta | AP

Dicho compromiso lo ganó el equipo inglés 1-2 en el Estadio Bernabéu, cuando todavía Xabi Alonso estaba en el banquillo merengue. Pero a pesar de dicho antecedente, el ahora técnico del conjunto blanco, Álvaro Arbeloa externó su confianza para quedarse con el boleto a Cuartos de Final e incluso afirmó que siempre son favoritos, a pesar de las circunstancias.

¿Qué dijo Arbeloa previo al partido de Real Madrid contra Manchester City?

Los Merengues llegan a este compromiso con tres triunfos y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, aunque un par fueron victorias polémicas y en las cuales sufrieron de más ante rivales de 'menor calibre'. En cambio, el equipo de Pep Guardiola tiene cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos, situación que no preocupa a Arbeloa.

"Madrid siempre favorito, pues eso es lo que pienso. Somos el Real Madrid y yo creo que no nos sentimos nunca menos que nadie. Da igual las circunstancias, da igual quien tengamos enfrente, creo que somos el Real Madrid y no nos debemos sentir inferiores a nadie", declaró el estratega merengue en la conferencia de prensa previa al compromiso de este miércoles.

Jugadores de Real Madrid en celebración en el partido contra Celta de Vigo | AP
Jugadores de Real Madrid en celebración en el partido contra Celta de Vigo | AP

El exdefensa de Real Madrid puntualizó que no se trata de minimizar a su rival, que está en la pelea por el título de la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga Inglesa, además de la Champions League. No obstante, enfatizó que no hay motivos para no salir con la confianza de quedarse con la eliminatoria neuvamente.

"Mañana tenemos un rival que todos conocemos bien, sabemos de la identidad del club, de los jugadores, del entrenador, de lo que supone el Manchester City, que ha sido campeón de Europa hace dos años, lo complicado que es siempre que nos hemos enfrentado a ellos, pero lo vamos a afrontar con muchísima ilusión y mirándoles a los ojos", finalizó.

Federico Valverde celebra con sus compañeros de Real Madrid | AP
Federico Valverde celebra con sus compañeros de Real Madrid | AP

Así es el antecedente más reciente de Real Madrid contra Manchester City

En el mencionado partido de la Fase de Liga, el equipo madrileño se adelantó gracias al tanto de Rodrygo al minuto 28, pero al 35' Nico O'Reilly empató el compromiso y al 43' Erling Haaland firmó la voltereta desde los once pasos. Mientras que la última vez que se enfrentaron en ronda de eliminación directa fue en los Playoffs de la Temporada 2024-25, en los cuales el Madrid ganó de visitante 2-3 y en casa 3-1, para un global 6-3.

Últimos videos
Lo Último
12:06 Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
11:59 Isaac del Toro termina segundo en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 y toma el liderato en la clasificación
11:48 Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
11:42 Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
11:41 ¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
11:30 Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal
11:03 ¡Inesperado! América tendrá equipo en la Queens League
11:01 UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Bodo/Glimt vs Sporting?
11:01 ¡Se acerca al Mundial 2026! Javier Aguirre planea convocar a Guillermo Ochoa para la Fecha FIFA de marzo
10:51 ¿Mono Punch está sufriendo bullying? Zoológico de Japón responde a videos virales
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
Futbol
10/03/2026
Víctor Font le pide a Messi que "explique la verdad" sobre su frustrado regreso al Barcelona en 2023
Isaac del Toro en el podio del Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026, con el jersey azul del líder general | AP
Otros Deportes
10/03/2026
Isaac del Toro termina segundo en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 y toma el liderato en la clasificación
Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
Contra
10/03/2026
Defensa justifica abatimiento de “El Mencho”: asegura que era poco probable que el líder del CJNG se entregara
Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
Otros Deportes
10/03/2026
Tom Brady y Fanatics trasladan el Flag Football Classic de Riad a Los Ángeles
¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
Futbol
10/03/2026
¡Ahí viene Santi! Milan presume el regreso del 'Bebote' a los entrenamientos rossoneros
Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal
Contra
10/03/2026
Profesor muere tras broma de estudiantes que terminó en accidente fatal