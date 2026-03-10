"Madrid siempre es favorito": Arbeloa externa su confianza previo al partido ante Manchester City en la Champions

Con la confianza de un campeón. Real Madrid disputará este miércoles el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League, instancia en la cual se enfrentará a Manchester City. Será la quinta temporada al hilo en la cual los Merengues y los Citizens se enfrenten en Fase Final, además que será su segundo cruce en la actual campaña, luego de que se vieron las caras en Jornada 6 de la Fase de Liga.

Álvaro Arbeloa durante el partido de Real Madrid contra Celta | AP

Dicho compromiso lo ganó el equipo inglés 1-2 en el Estadio Bernabéu, cuando todavía Xabi Alonso estaba en el banquillo merengue. Pero a pesar de dicho antecedente, el ahora técnico del conjunto blanco, Álvaro Arbeloa externó su confianza para quedarse con el boleto a Cuartos de Final e incluso afirmó que siempre son favoritos, a pesar de las circunstancias.

¿Qué dijo Arbeloa previo al partido de Real Madrid contra Manchester City?

Los Merengues llegan a este compromiso con tres triunfos y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, aunque un par fueron victorias polémicas y en las cuales sufrieron de más ante rivales de 'menor calibre'. En cambio, el equipo de Pep Guardiola tiene cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos, situación que no preocupa a Arbeloa.

"Madrid siempre favorito, pues eso es lo que pienso. Somos el Real Madrid y yo creo que no nos sentimos nunca menos que nadie. Da igual las circunstancias, da igual quien tengamos enfrente, creo que somos el Real Madrid y no nos debemos sentir inferiores a nadie", declaró el estratega merengue en la conferencia de prensa previa al compromiso de este miércoles.

Jugadores de Real Madrid en celebración en el partido contra Celta de Vigo | AP

El exdefensa de Real Madrid puntualizó que no se trata de minimizar a su rival, que está en la pelea por el título de la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga Inglesa, además de la Champions League. No obstante, enfatizó que no hay motivos para no salir con la confianza de quedarse con la eliminatoria neuvamente.

"Mañana tenemos un rival que todos conocemos bien, sabemos de la identidad del club, de los jugadores, del entrenador, de lo que supone el Manchester City, que ha sido campeón de Europa hace dos años, lo complicado que es siempre que nos hemos enfrentado a ellos, pero lo vamos a afrontar con muchísima ilusión y mirándoles a los ojos", finalizó.

Federico Valverde celebra con sus compañeros de Real Madrid | AP

Así es el antecedente más reciente de Real Madrid contra Manchester City